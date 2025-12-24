Conto Corrente Arancio di ING: Rendimento e Cashback Fino al 4% – Scopri di Più!

ING, la rinomata banca olandese, ha lanciato una promozione interessante per i nuovi clienti interessati a gestire al meglio i propri risparmi e le spese quotidiane.
Fino al 24 gennaio 2026, aprendo il Conto Corrente Arancio sul sito ufficiale, è possibile accedere a un doppio vantaggio: un tasso di interesse del 4% annuo lordo sui risparmi e un cashback del 4% sugli acquisti effettuati con la carta di debito associata al conto. Di seguito vengono analizzati i dettagli di questa offerta.
Dettagli della promozione
La promozione consente di guadagnare un interesse annuo lordo del 4% sulle somme depositate nel Conto Arancio per un periodo di sei mesi, fino a un massimo di 50.000 euro. Ciò implica che i clienti possono vedere crescere i propri risparmi in modo significativo. Contestualmente, il cashback si applica ai pagamenti effettuati con la carta di debito, consentendo di recuperare una percentuale delle spese quotidiane, con un limite di 500 euro di spesa mensile.
Tipologie di conto disponibili
ING offre due versioni del conto corrente: il Conto Corrente Arancio e il Conto Corrente Arancio Più. Quest’ultimo rappresenta una soluzione più completa, con un canone mensile di 5 euro che può essere annullato se si accredita lo stipendio o la pensione, o se si garantiscono ingressi mensili di almeno 1.000 euro. Inoltre, per i clienti sotto i 30 anni, il canone è gratuito, rendendo questa offerta accessibile a un ampio pubblico.
Iniziativa di passaparola
Oltre alla promozione principale, ING ha avviato un’ulteriore iniziativa per incentivare il passaparola. Utilizzando il codice promozionale ING2025, i clienti possono guadagnare fino a 500 euro di cashback invitando amici o familiari ad aprire un nuovo conto. Ogni nuova apertura che va a buon fine consente di ottenere un premio di 50 euro.
Requisiti per il cashback da inviti
Per beneficiare del cashback legato agli inviti, ogni amico invitato deve effettuare una spesa minima di 50 euro con la propria carta di debito entro il 31 marzo 2026 e mantenere un saldo di almeno 100 euro sul conto per almeno un giorno entro il 30 aprile 2026. Questa iniziativa promuove non solo l’apertura di nuovi conti, ma premia anche la fidelizzazione dei clienti.
La promozione del Conto Corrente Arancio di ING rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi desidera ottenere rendimenti sui propri risparmi e cashback sulle spese quotidiane. Con requisiti semplici e vantaggi significativi, si tratta di un’opzione da considerare per gestire le proprie finanze in modo efficace.