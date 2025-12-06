Conto corrente Arancio di ING: scopri i vantaggi di interessi e cashback

Il conto corrente Arancio di ING rappresenta una delle opzioni più allettanti per chi desidera far fruttare i propri risparmi.

Con un tasso di interesse annuo lordo del 4% e un sistema di cashback sulle spese, questa offerta è pensata per attrarre nuovi clienti e premiare quelli già esistenti. Ma quali sono i dettagli di questa promozione e come puoi beneficiarne al meglio?

Dettagli della promozione di ING

Per poter accedere a questa vantaggiosa promozione, è necessario aprire il conto entro il 24 gennaio 2026 utilizzando il codice promozionale ING2025. L’offerta è valida per chi attiva il conto corrente Arancio insieme alla carta di debito associata. Una volta completata l’attivazione, i clienti possono godere di un 4% di interessi sui risparmi depositati nel conto Arancio per i primi sei mesi, su un massimo di 50.000 euro.

Cashback sulle spese con la carta di debito

Non solo interessi, ma anche un cashback del 4% è previsto per ogni acquisto effettuato con la carta di debito associata al conto. Questo cashback è limitato a spese mensili fino a 500 euro e sarà attivo per un periodo di sei mesi. Per ricevere il cashback, è importante che il conto corrente Arancio mantenga almeno 100 euro per un giorno entro il 31 luglio.

Incentivi per i nuovi clienti

Un ulteriore vantaggio per i nuovi clienti è rappresentato dal programma di referral che ING ha lanciato. Ogni nuovo cliente può guadagnare fino a 250 euro di cashback invitando amici a registrarsi e aprire un nuovo conto. Per ogni amico che completa l’iscrizione, il cliente riceverà 25 euro di cashback, rendendo l’offerta ancora più interessante.

Come partecipare

Per partecipare a questa promozione, è sufficiente accedere alla propria area riservata sul sito di ING e condividere il codice amico con i contatti desiderati. Questo non solo aiuta a guadagnare cashback, ma contribuisce anche a far conoscere i vantaggi del conto corrente Arancio a un numero più ampio di risparmiatori.

In conclusione, il conto corrente Arancio di ING si presenta come una soluzione ottimale per chi desidera far crescere i propri risparmi, approfittando di un tasso di interesse competitivo e di un cashback vantaggioso. Con una gestione semplice e vantaggi esclusivi, questo conto rappresenta una scelta strategica per il futuro finanziario di molti.