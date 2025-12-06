in News

Conto corrente Arancio di ING: scopri i vantaggi di interessi e cashback

Il conto corrente Arancio di ING rappresenta una delle opzioni più allettanti per chi desidera far fruttare i propri risparmi.

Con un tasso di interesse annuo lordo del 4% e un sistema di cashback sulle spese, questa offerta è pensata per attrarre nuovi clienti e premiare quelli già esistenti. Ma quali sono i dettagli di questa promozione e come puoi beneficiarne al meglio?

Dettagli della promozione di ING

Per poter accedere a questa vantaggiosa promozione, è necessario aprire il conto entro il 24 gennaio 2026 utilizzando il codice promozionale ING2025. L’offerta è valida per chi attiva il conto corrente Arancio insieme alla carta di debito associata. Una volta completata l’attivazione, i clienti possono godere di un 4% di interessi sui risparmi depositati nel conto Arancio per i primi sei mesi, su un massimo di 50.000 euro.

Cashback sulle spese con la carta di debito

Non solo interessi, ma anche un cashback del 4% è previsto per ogni acquisto effettuato con la carta di debito associata al conto. Questo cashback è limitato a spese mensili fino a 500 euro e sarà attivo per un periodo di sei mesi. Per ricevere il cashback, è importante che il conto corrente Arancio mantenga almeno 100 euro per un giorno entro il 31 luglio.

Incentivi per i nuovi clienti

Un ulteriore vantaggio per i nuovi clienti è rappresentato dal programma di referral che ING ha lanciato. Ogni nuovo cliente può guadagnare fino a 250 euro di cashback invitando amici a registrarsi e aprire un nuovo conto. Per ogni amico che completa l’iscrizione, il cliente riceverà 25 euro di cashback, rendendo l’offerta ancora più interessante.

Come partecipare

Per partecipare a questa promozione, è sufficiente accedere alla propria area riservata sul sito di ING e condividere il codice amico con i contatti desiderati. Questo non solo aiuta a guadagnare cashback, ma contribuisce anche a far conoscere i vantaggi del conto corrente Arancio a un numero più ampio di risparmiatori.

In conclusione, il conto corrente Arancio di ING si presenta come una soluzione ottimale per chi desidera far crescere i propri risparmi, approfittando di un tasso di interesse competitivo e di un cashback vantaggioso. Con una gestione semplice e vantaggi esclusivi, questo conto rappresenta una scelta strategica per il futuro finanziario di molti.

rinnovo della fiducia per luigi lovaglio nuove prospettive per mps 1764985508

Rinnovo della Fiducia per Luigi Lovaglio: Nuove Prospettive per MPS