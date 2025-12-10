Conto Corrente Arancio: Guadagna fino al 4% di Interessi e Cashback Esclusivo

La banca olandese ING ha lanciato una nuova iniziativa per i suoi clienti, offrendo un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano gestire al meglio i propri risparmi.

Aprendo un Conto Corrente Arancio entro il 24 gennaio 2026 e inserendo il codice promozionale ING2025, i nuovi clienti possono beneficiare di un interesse annuo lordo del 4% sui risparmi e di un cashback del 4% sulle spese effettuate.

Dettagli dell’offerta

Questa promozione natalizia rappresenta un’ottima soluzione per chi è attento alla gestione delle proprie finanze. Per accedere ai vantaggi, è necessario aprire un conto corrente online e attivare sia la carta di debito sia il conto deposito, noto come Conto Arancio. Inoltre, è richiesto di effettuare acquisti con la carta di debito entro il 28 febbraio 2026.

Requisiti per il cashback

Il regolamento stabilisce che per ricevere il cashback, il cliente deve mantenere un saldo di almeno 100 euro sul Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31 luglio 2026. Questo incentivo premia coloro che mantengono un certo livello di liquidità sul proprio conto.

Invita gli amici e guadagna di più

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di guadagnare fino a 250 euro di cashback invitando amici ad aprire un nuovo conto. Per ogni amico che si iscrive, ING offre 25 euro di cashback, fino a un massimo di dieci amici. Questa opportunità consente di massimizzare i benefici della promozione.

Procedura di apertura del conto

Per aprire il Conto Corrente Arancio, è necessario avere a disposizione un documento d’identità italiano, la tessera sanitaria e il numero di telefono. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi dovranno fornire anche il certificato di attribuzione della partita IVA. Il processo di registrazione è semplice e veloce, rendendo questo conto un’opzione conveniente per tutti.

Caratteristiche del conto corrente Arancio

Il Conto Corrente Arancio non solo offre interessi e cashback, ma presenta anche una serie di funzionalità vantaggiose. Tra i servizi inclusi ci sono i bonifici istantanei, i bonifici SEPA e l’accesso a vari strumenti di pagamento come CBILL, pagoPa, F24, MAV, RAV e bollettini postali. Inoltre, i prelievi tramite carta di debito sono completamente gratuiti.

Per chi opta per il Conto Corrente Arancio Più, il canone mensile è di 5 euro, ma può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, o per i clienti sotto i 30 anni. Questo rende il conto ancora più accessibile e allettante.

Aprire un Conto Corrente Arancio di ING rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un prodotto bancario che non solo protegga i risparmi ma li faccia anche crescere. Con un’offerta che include un interesse del 4% e un cashback sulle spese, si profila come una scelta vantaggiosa per chi desidera valorizzare il proprio denaro. È essenziale considerare questa promozione che scade a breve per pianificare un futuro finanziario più solido.