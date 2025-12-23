Conto Corrente ING: Scopri Vantaggi di Interessi e Cashback Imperdibili!

In un periodo in cui la gestione delle finanze personali risulta fondamentale, ING propone un’offerta vantaggiosa per i risparmiatori e per coloro che desiderano ottimizzare le spese quotidiane.

Fino al 24 gennaio 2026, aprendo un Conto Corrente Arancio, è possibile ottenere un interesse annuo lordo del 4% sui risparmi e un cashback del 4% sulle spese effettuate con la carta di debito.

Dettagli dell’offerta ING

L’iniziativa di ING è progettata per incentivare sia il risparmio che il consumo. Aprendo il Conto Corrente Arancio sul sito ufficiale e utilizzando il codice promozionale ING2025, i nuovi clienti possono accedere a un doppio vantaggio. L’interesse del 4% si applica sulle somme depositate, fino a un massimo di 50.000 euro, per un periodo di sei mesi.

Cashback e spese quotidiane

Il cashback del 4% si applica alle spese effettuate con la carta di debito collegata al conto. Questo incentivo consente un risparmio significativo, poiché è possibile recuperare una parte delle spese mensili, fino a un massimo di 500 euro di spesa mensile. Grazie a questa promozione, l’utente non solo incrementa i propri risparmi, ma riesce anche a contenere i costi delle spese quotidiane.

Tipologie di conto e costi

ING offre due opzioni di conto: il Conto Corrente Arancio e il Conto Corrente Arancio Più. Quest’ultimo è una versione avanzata con un canone mensile di 5 euro, che può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, oppure garantendo entrate mensili di almeno 1.000 euro. I clienti sotto i 30 anni possono usufruire del conto senza canone.

Servizi inclusi

Il Conto Corrente Arancio include vari servizi operativi senza costi aggiuntivi. Tra questi figurano bonifici gratuiti, prelievi illimitati in Italia e in Europa, e una gestione online semplice e intuitiva.

Incentivi per il passaparola

Oltre all’offerta principale, ING ha ideato un programma di passaparola. Inviti a familiari o amici possono generare ulteriori vantaggi: chi apre un conto utilizzando il codice ING2025 può guadagnare fino a 500 euro di cashback. Per ogni nuovo cliente che attiva il conto, il cliente esistente guadagna 50 euro, a condizione che il nuovo cliente effettui spese di almeno 50 euro con la carta di debito entro il 31 marzo 2026.

Requisiti per il cashback

Per ricevere il cashback derivante dagli inviti, ogni nuovo cliente deve mantenere un saldo di almeno 100 euro sul conto per almeno un giorno entro il 30 aprile 2026. In questo modo, ING incoraggia non solo l’apertura di nuovi conti, ma anche l’uso attivo di questi, creando un circolo virtuoso di risparmio e spesa.

L’offerta di ING rappresenta un’opportunità per guadagnare interessi sui risparmi e ridurre le spese quotidiane. Approfittare di questa promozione consente di mantenere sotto controllo le proprie finanze, rendendo ogni euro speso un’opportunità di guadagno.