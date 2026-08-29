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29 Agosto 2026

Controlli fiscali: come predisporre registri, estratti conto, contratti e policy

Una procedura operativa per arrivare pronti ai controlli fiscali: registri, estratti conto, contratti e policy di conservazione, con checkpoint per abbattere i rischi

· · 5 min
Controlli fiscali: come predisporre registri, estratti conto, contratti e policy

I controlli fiscali si vincono prima dell’accesso. Il modo più efficace per abbattere rischi e tempi è una procedura operativa che renda rintracciabili dati, movimenti e responsabilità. Preparare in anticipo registri, estratti conto, contratti e policy di conservazione non è burocrazia: è una forma di risk management che tutela cassa, reputazione e governance.

L’obiettivo è duplice: garantire completezza e coerenza delle evidenze e costruire una linea difensiva solida per il contraddittorio. Di seguito una traccia operativa con checkpoint misurabili, utile a imprese e professionisti per standardizzare il processo e ridurre l’esposizione sanzionatoria.

Perimetrare i registri: mapping, responsabilità e versioning

Il primo passo è mappare i registri contabili e fiscali obbligatori e facoltativi, collegandoli a fonti dati e responsabili. Creare un registro dei registri con: denominazione, base normativa, sistema di origine, periodicità di aggiornamento, owner e backup. Ogni stampa o file deve avere versioning (data generazione, sistema, utente) e una prova di integrità. Impostare un ciclo di controllo mensile: quadrature tra registro IVA, libro giornale e mastrini, riconciliazioni tra prima nota e incassi/pagamenti, verifica dei numeri progressivi di fatture emesse e ricevute con spotlight su note di credito e reverse charge.

Checkpoint essenziali: report di coerenza IVA (vendite vs corrispettivi), riconciliazione scorte vs registri di magazzino, test campionario su registrazioni sensibili (plafond, operazioni intracomunitarie, split payment). Documentare gli scostamenti e le azioni correttive in un log di audit firmato digitalmente.

Estratti conto: riconciliazioni, lettere di circolarizzazione e tracciabilità

Gli estratti conto bancari sono l’asse portante della tracciabilità. Scaricare i movimenti in formati strutturati (CAMT/MT940 o CSV certificati) e bloccarne l’immutabilità con hash. Eseguire riconciliazioni giornaliere per cassa sensibile e mensili per tutti i conti. Associare a ogni riga un riferimento contabile univoco: numero fattura, registrazione, contratto, distinta POS o ID bonifico. Preparare una lettera di circolarizzazione precompilata per ciascuna banca, così da poterla emettere immediatamente su richiesta dell’organo verificatore.

Per i flussi ad alto rischio (anticipi, carte corporate, conti esteri, valute), creare una scheda di riconciliazione dedicata con dettaglio fee, cambi applicati e controparti. Checkpoint: match del 100% delle entrate con fatture o pro-forma; per le uscite, presenza del giustificativo contabile e legame al centro di costo. Evidenziare e giustificare i movimenti extra-contabili (prelievi, versamenti, giroconti) con note interne firmate.

Contratti e documentazione di supporto: repertorio e coerenza fiscale

Senza contratti e allegati, le registrazioni sono fragili. Allestire un repertorio contrattuale numerato: accordi con clienti e fornitori, ordini quadro, appendici, listini, SLA, condizioni generali accettate. Ogni contratto deve collegarsi alle anagrafiche, alle fatture e ai flussi di cassa attraverso un ID. Inserire nel repertorio le policy commerciali su sconti, resi, premi di fine anno, così da giustificare note di credito e variazioni base imponibile. Per servizi continuativi, conservare evidenze di erogazione: rapportini, consegne, tracciati di sistema.

Checkpoint: coerenza tra clausole economiche e trattamento IVA, verifica di inerenza e data certa (firma digitale, marca temporale o PEC). Per operazioni con parti correlate, predisporre schede di transfer pricing domestico o benchmarking sintetico a supporto della normalità dei prezzi praticati. Allegare ai contratti le verifiche KYC e antiriciclaggio sulle controparti, utili a presidiare profili di rischio.

Policy di conservazione: tempi, formati e catena di custodia

Una policy di conservazione solida definisce tempi, formati e responsabilità. Stabilire quali documenti vanno in conservazione digitale a norma e quali restano in originale, indicando il sistema utilizzato, i ruoli (responsabile della conservazione, operatori) e i controlli periodici. Mantenere una catena di custodia verificabile: hash, marca temporale, log di accesso, audit trail. Per i documenti cartacei, tracciare ubicazione, condizioni di archivio e calendario di scarto con verbali di distruzione.

Checkpoint: test trimestrale di recupero campione (disaster recovery documentale), verifica dell’interoperabilità dei metadati e della ricercabilità per chiavi fiscali (partita IVA, numero fattura, periodo d’imposta). Aggiornare la policy quando cambia la normativa o il perimetro IT, registrando le versioni e notificando i cambi agli owner.

Ridurre il rischio sanzionatorio: matrici, materialità e catena delle prove

Per abbattere le sanzioni occorre una matrice di rischio che incroci aree (IVA, imposte dirette, lavoro, dogane), probabilità, impatto e controlli mitiganti. Definire soglie di materialità per trattare rapidamente gli scostamenti minori e concentrare risorse su quelli significativi. Standardizzare la catena delle prove: evidenza primaria (documento), evidenza secondaria (log di sistema), spiegazione del responsabile, approvazione del superiore. Ogni rilievo interno deve chiudersi con un esito: correzione contabile, nota integrativa, ravvedimento operoso.

Checkpoint: piano annuale di autoverifica con campionamenti statistici, KPI di tempi di riconciliazione e di chiusura rilievi, report alla direzione con heatmap dei rischi. Prontuario sanzioni con range e condizioni di attenuazione, per guidare decisioni rapide quando emergono errori.

Gestire l’accesso e il contraddittorio: playbook operativo e document set

Serve un playbook per l’accesso dalla prima chiamata alla sala messa a disposizione, fino al verbale. Definire un front office unico, regole su copie e ispezione dei device, registro richieste-documenti con tempi di consegna e responsabili. Preparare in anticipo il document set di benvenuto: organigramma, mappa sistemi, elenco registri, procedure chiave, piano dei conti, repertorio contratti, policy di conservazione, matrici di riconciliazione e trail di audit. Designare il team per il contraddittorio: fiscale, legale, amministrazione e IT, con ruoli e messaggi allineati.

Checkpoint: verbalizzazione puntuale di ogni consegna, riepilogo giornaliero delle richieste aperte, risposta scritta con rimandi incrociati a registri, estratti e contratti. Durante il contraddittorio ancorare le argomentazioni a norme, prassi e fatti documentali, evitando posizioni apodittiche. A chiusura, archiviare tutto nel fascicolo controllo per eventuali gradi successivi.

Template e strumenti: cosa standardizzare subito

Per rendere ripetibile il processo, adottare modelli unificati: checklist registri matrice riconciliazioni banche, scheda contratto con riferimenti fiscali, scheda incongruenze con esito e scadenza, verbale interno di audit, policy di conservazione con SLA di reperimento. Integrare strumenti: dashboard BI per coerenze IVA e margini, RPA per estrazione estratti conto e match, repository documentale con ricerca full text.

Ultimo checkpoint: una simulazione di accesso annuale di mezza giornata. Misura tempi di reperimento documenti, qualità dei collegamenti tra registri, estratti conto e contratti, e coesione del team nel rispondere. Gli scostamenti osservati diventano il nuovo piano di miglioramento.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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