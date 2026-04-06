Cosa indicano Polymarket e Kalshi sulle probabilità del conflitto in Iran

Negli ultimi mesi i mercati predittivi sono diventati una lente finanziaria per osservare come operatori e speculatori valutano l’evoluzione della crisi in Iran.

Dopo l’escalation seguita al collasso dei negoziati nucleari e agli attacchi coordinati iniziati il 28 febbraio 2026, piattaforme come Polymarket e Kalshi hanno registrato flussi di capitale significativi che hanno trasformato opinioni politiche in probabilità numeriche. Questo articolo ricompone i principali segnali forniti dalle quote e dai volumi, spiegando cosa misurano davvero questi mercati e quali sono le implicazioni pratiche per la geopolitica e il commercio marittimo.

Come funzionano e cosa misurano i prezzi

I contratti predittivi convertono scommesse in percentuali che rappresentano un’aspettativa collettiva sul verificarsi di eventi futuri. Il prezzo di un titolo riflette la probabilità implicita che il mercato assegna a uno specifico esito, mentre il volume di scambi indica quanto capitale è stato investito su quella visione. In scenari geopolitici complessi, questi strumenti fungono da termometro di fiducia: alti volumi su una probabilità indicano che molti operatori ritengono quel risultato plausibile, non semplicemente che qualcuno lo desideri. Polymarket e Kalshi, pur operando con tecnologie e regole diverse, forniscono segnali simili ma spesso divergenti in termini di liquidità e profondità di mercato.

Polymarket e Kalshi a confronto

Su Polymarket è emerso un impegno finanziario massiccio su eventi militari e di successione: circa $115 milioni sono stati scommessi sulla possibilità che forze statunitensi entrino in Iran entro il 31 dicembre 2026, con una probabilità valutata intorno al 90%. Contestualmente, mercati relativi alla leadership danno a Mojtaba Khamenei circa il 64% di probabilità di mantenere il potere fino a fine anno, supportato da circa $6 milioni di volume. Kalshi, che attira anche investitori più istituzionali, ha visto mercati concentrati sullo Stretto di Hormuz, con circa $7,3 milioni in scommesse sul verificarsi di una chiusura effettiva per almeno sette giorni.

Scommesse su tempistiche militari, diplomatiche e infrastrutturali

I prezzi sui mercati tracciano varie linee temporali: c’è un’opinione significativa che il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti possa concludersi entro il 31 dicembre 2026, con quote che prezzano una fine entro quell’anno a livelli elevati. Un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è stato valutato intorno al 70% con un volume importante di capitale (circa $87 milioni), mentre l’ipotesi di un’invasione statunitense prima del 2027 è stata prezzata al 52% con circa $3 milioni di scommesse. Dal versante diplomatico, incontri formali o segnali di normalizzazione vengono giudicati in modo meno probabile e con volumi inferiori, segnalando scetticismo sull’immediata riapertura dei canali politici.

Fattori nucleari ed energetici

Nei mercati legati al nucleare e all’energia emergono valutazioni nette: su Kalshi circa $3,16 milioni sono stati concentrati su esiti relativi al rinnovo di un accordo nucleare, con una probabilità di accordo prima del 2027 prezzata al 35% e una finestra più ravvicinata (entro agosto) valutata intorno al 19% a multipli più alti. Su Polymarket la probabilità di un accordo entro il 30 aprile era molto bassa (circa 3%). Anche la possibilità che l’Iran acquisisca un’arma nucleare prima del 2027 è stata quotata, con circa il 9% di probabilità supportata da volumi minori (circa $474.000).

Il caso dello stretto di Hormuz e il rischio per la navigazione

Lo Stretto di Hormuz è diventato il fulcro di scommesse dirette: Polymarket indica solo l’11% di probabilità che il traffico torni alla normalità entro il 30 aprile, salendo al 33% entro il 31 maggio. I contratti che misurano il numero medio di navi in transito hanno mostrato livelli estremamente bassi per i giorni critici, con il range 0-10 navi valutato al 100% per il 3 aprile. Parallelamente, c’è una quota del 51% che scommette su più di 20 transiti giornalieri entro fine aprile, evidenziando come gli operatori stiano scommettendo su scenari molto variabili in base al rapido mutare degli eventi sul campo.

Conclusioni: cosa significa per mercati e politica

I dati delle piattaforme non sono previsioni infallibili, ma riflettono il consenso di chi mette capitale su determinati esiti. L’alto livello di volume in alcune scommesse segnala che molte visioni sono ormai incorporate nei prezzi, influenzando aspettative sui prezzi del petrolio, sulle rotte commerciali e sulle mosse diplomatiche. Va ricordato che quote elevate possono alimentare reazioni politiche e finanziarie, ma non determinano il corso degli eventi. Per operatori e osservatori, seguire questi mercati significa monitorare non solo le probabilità numeriche ma anche la profondità del capitale che le sostiene, la natura delle piattaforme e le possibili conseguenze sistemiche di risultati inattesi.