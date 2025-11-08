Credem Link: Ottieni Buoni Amazon fino a 200 Euro Aprendo un Conto!

Per chi è alla ricerca di un conto corrente online vantaggioso, Credem Link propone un’offerta interessante.

Fino al 30 novembre, i nuovi clienti possono ricevere fino a 200 euro in buoni regalo da utilizzare su Amazon. Questa iniziativa offre non solo un vantaggio immediato, ma include anche una serie di servizi associati al conto che possono risultare molto utili.

Come funziona l’offerta

Per usufruire dei buoni Amazon, è necessario registrarsi al conto corrente Credem Link entro la scadenza indicata e inserire il codice promozionale BONUS200 durante la procedura di apertura. Senza questo codice, non sarà possibile accedere ai buoni regalo. La promozione fa parte dell’iniziativa Credem Link Autunno 2025 e prevede un bonus complessivo suddiviso in due buoni da 100 euro ciascuno.

Dettagli sui buoni regalo

Una volta completata l’apertura del conto e inserito il codice, i buoni verranno inviati all’indirizzo email fornito durante la registrazione. Secondo il regolamento, i buoni saranno inviati circa tre mesi dopo la chiusura della promozione, ovvero entro settembre 2026. Questo consente di pianificare gli acquisti su Amazon con un certo anticipo.

Vantaggi del conto Credem Link

Oltre ai buoni regalo, il conto Credem Link offre numerosi vantaggi che lo rendono particolarmente interessante. Il canone è gratuito e la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard non prevede costi per il primo anno. Dopo questo periodo, il canone mensile sarà di solo 1,50 euro, rendendo il conto un’opzione competitiva sul mercato.

Servizi inclusi

Il conto corrente online non si limita alla sola gestione delle finanze. Gli utenti possono accedere a un internet banking intuitivo e ricevere assistenza da un team di consulenti, disponibili sia in filiale che online. Questa combinazione di servizi consente una gestione pratica e flessibile delle proprie finanze.