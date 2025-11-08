Credem Link: Ottieni fino a 200€ in buoni Amazon per nuovi clienti!

Per chi è alla ricerca di un conto corrente online vantaggioso, Credem Link presenta un’offerta interessante.

Fino al 30 novembre, i nuovi clienti possono ottenere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon. Si tratta di un’opportunità da considerare per chi desidera gestire le proprie finanze con un partner affidabile.

Modalità di ottenimento dei buoni Amazon

Per accedere a questa promozione, è necessario aprire il conto corrente online Credem Link entro la data stabilita. Durante il processo di registrazione, è fondamentale inserire il codice promozionale BONUS200. Questo passaggio è essenziale: senza di esso, non sarà possibile ricevere il buono da utilizzare su Amazon.it.

Dettagli dell’offerta

I buoni Amazon verranno emessi in due tranche da 100 euro ciascuna. Una volta completata la registrazione e verificato il codice, il buono sarà inviato all’indirizzo email fornito al momento dell’apertura del conto. È importante sottolineare che l’invio dei buoni avverrà entro tre mesi dalla chiusura della promozione, prevista per settembre 2026.

I vantaggi del conto Credem Link

Il conto corrente online Credem Link offre diversi vantaggi, tra cui un canone annuo azzerato e l’assenza di costi per la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard durante il primo anno. Dopo questo periodo, il costo sarà di 1,50 euro al mese. Inoltre, gli utenti possono contare su un servizio di internet banking e su un team di consulenti pronti ad assisterli, sia in filiale che online.

Opzioni di carta di debito

Oltre alla Mastercard, i clienti possono scegliere la carta di debito Credemcard su circuito Bancomat. Questa soluzione è vantaggiosa poiché prevede un canone gratuito anche dopo il primo anno, rendendola una scelta interessante per chi desidera risparmiare ulteriormente.