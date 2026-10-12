Capire duration, convexity e sensibilità ai tassi aiuta a prendere decisioni migliori su bond governativi e corporate.

Obbligazioni governative e corporate offrono cedole prevedibili, ma il loro prezzo oscilla con i tassi d’interesse. Per governare queste oscillazioni servono tre strumenti essenziali: durationconvexity e misure pratiche di sensibilità. Con queste metriche è possibile stimare come cambierà il valore di un portafoglio in caso di movimenti dei rendimenti e adottare soluzioni operative come la bond ladder o gli ETF obbligazionari per attenuare la volatilità.

Comprendere queste leve è rilevante per chi desidera proteggere il capitale e stabilizzare i flussi di cassa. Valutare il rischio tasso consente di bilanciare scadenze, qualità creditizia e liquidità, senza dipendere da previsioni. Questa guida illustra come interpretare duration modificata e convexity come costruire una ladder efficiente e come impiegare ETF per la gestione tattica e strategica, includendo esempi numerici con shock di ±100 punti base.

Valutare duration modificata e sensibilità ai tassi

La duration modificata misura la sensibilità approssimativa del prezzo di un’obbligazione a piccole variazioni del rendimento. In termini pratici, indica la variazione percentuale del prezzo per un cambiamento di 1 punto percentuale del yield. Se un titolo ha duration modificata 5, un aumento dei rendimenti di 1% implica una riduzione del prezzo di circa il 5%; una riduzione dei rendimenti di 1% implica un aumento simmetrico, trascurando la convexity. Questa metrica dipende da scadenza, cedola e rendimento: cedole più alte e scadenze più brevi implicano duration minore, quindi minore esposizione ai movimenti dei tassi.

Per stime più accurate, la variazione di prezzo si valuta con la formula: ΔP% ≈ −(Duration)×Δy. Questa relazione è lineare e funziona bene per piccoli shock di tasso. Per spostamenti più ampi occorre integrare la convexity che corregge la linearità e rende la stima più fedele alla realtà, specialmente su titoli a lunga scadenza.

Capire la convexity e quando conta

La convexity misura la curvatura della relazione prezzo-rendimento. Un portafoglio con convexity più alta perde meno quando i tassi salgono e guadagna di più quando scendono, rispetto a quanto suggerito dalla sola duration. Nella pratica, la formula estesa diventa: ΔP% ≈ −Duration×Δy + 0,5×Convexity×(Δy)^2. Questo termine quadratico diventa rilevante su strumenti con scadenze lunghe o movimenti di tasso non marginali. In assenza di opzioni embedded, una maggiore convexity è generalmente desiderabile, poiché offre protezione asimmetrica ai movimenti dei rendimenti.

Nei titoli con opzioni, come callable o putable, la convexity può ridursi o persino diventare negativa in alcune aree di tasso, alterando la reattività del prezzo. Per i corporate plain vanilla e i governativi standard, la convexity è positiva e cresce con la scadenza, migliorando la qualità del profilo rischio-rendimento in presenza di volatilità dei tassi.

Governativi vs corporate: tasso e spread

Un governativo di alta qualità riflette principalmente il rischio tasso mentre un corporate aggiunge lo spread di credito cioè un rendimento extra per compensare il rischio emittente. La duration misura la sensibilità al tasso privo di rischio, ma il prezzo di un corporate è anche sensibile alle variazioni di spread: ΔP% ≈ −Duration×Δy − Spread duration ×Δs. Tipicamente, la spread duration è simile alla duration effettiva, ma può differire in base alla struttura delle cedole e alle clausole.

In generale, rating più elevati implicano spread minori e volatilità inferiore, a parità di duration. Portafogli ben bilanciati combinano governativi per l’ancoraggio al tasso e corporate di buona qualità per migliorare il rendimento atteso, controllando l’esposizione allo spread e mantenendo liquidità adeguata.

Costruire una bond ladder efficace

La ladder è una sequenza di scadenze equidistanti che distribuisce il rischio tasso e crea flussi di cassa prevedibili. Un esempio semplice è una scala a 5 pioli con scadenze 1-2-3-4-5 anni, pesate in modo simile. Ogni anno, il titolo in scadenza viene reinvestito nel piolo più lungo, mantenendo costante l’orizzonte. Questo approccio riduce il timing risk sui tassi, attenua la volatilità di prezzo media e consente di catturare progressivamente i livelli di rendimento prevalenti nel tempo, senza dover indovinare il punto di minimo o massimo dei rendimenti.

Per aumentare la resilienza, si possono affiancare governativi a breve per liquidità, corporate investment grade a media scadenza per extra-rendimento e, ove appropriato, strumenti indicizzati all’inflazione per diversificare il rischio reale. La disciplina di ribilanciamento è la chiave della ladder reinvestire sistematicamente alla scadenza preserva struttura e obiettivi di rischio.

Usare ETF obbligazionari per mitigare volatilità

Gli ETF obbligazionari consentono accesso immediato a panieri diversificati per emittente, scadenza e settore, con costi in genere trasparenti e liquidità di negoziazione. Un ETF a breve durata riduce la sensibilità ai tassi, mentre uno a lunga scadenza amplifica l’esposizione e la convexity. Esistono ETF target duration o target maturity che aiutano a costruire ladder “a blocchi”, e ETF corporate investment grade o governativi puri per separare rischio tasso e rischio di credito. Nella pianificazione, è utile abbinare ETF core stabili a singoli titoli per esigenze specifiche di cash flow.

In periodi di volatilità, l’uso di ETF per modulare rapidamente la duration complessiva del portafoglio è particolarmente pratico: si può ridurre la durata media quando i tassi sono in salita o incrementarla quando si desidera maggiore convexity, mantenendo comunque diversificazione e semplicità operativa.

Esempi numerici: shock di ±100 bps

Consideri un governativo a 5 anni con duration 4,5 e convexity 40. Con Δy = +1%: ΔP% ≈ −4,5×1% + 0,5×40×(1%)^2 = −4,5% + 0,2% = −4,3%. Con Δy = −1%: ΔP% ≈ +4,5% + 0,2% = +4,7%. La convexity migliora il risultato quando i tassi scendono e attenua la perdita quando salgono. Ora un corporate a 10 anni con duration 7, convexity 90 e spread duration 7: se il tasso risk-free sale di 1% ma lo spread si restringe di 0,5%, ΔP% ≈ −7×1% − 7×(−0,5%) + 0,5×90×(1%)^2 = −7% + 3,5% + 0,45% = −3,05%.

Se invece lo spread si allarga di 0,5% insieme al rialzo del risk-free, ΔP% ≈ −7% − 3,5% + 0,45% = −10,05%. Questi esempi mostrano come duration e spread agiscano insieme. Una ladder ben costruita, abbinata a ETF a breve durata, può ridurre la flessione complessiva, mentre una componente a lunga scadenza può offrire convexity utile in scenari di calo dei rendimenti.

Indicazioni pratiche e integrazione delle metriche

Per una gestione coerente, è utile definire una duration target allineata all’orizzonte d’investimento e alla tolleranza al rischio, misurare regolarmente la spread duration effettiva e verificare la convexity aggregata del portafoglio. La ladder fornisce la struttura, gli ETF offrono la regolazione fine, mentre le singole obbligazioni consentono personalizzazioni di flusso. Il risultato è un set di strumenti complementari: stima ex ante dell’impatto dei tassi, diversificazione delle scadenze e controllo operativo dei pesi, così da mantenere il profilo rischio-rendimento entro limiti conosciuti anche in presenza di forti movimenti dei rendimenti.