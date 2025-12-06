Crescita allarmante di rapimenti ed estorsioni tra i milionari delle criptovalute

Il mondo delle criptovalute ha visto un’esplosione di ricchezze negli ultimi anni, attirando l’attenzione non solo di investitori e appassionati, ma anche di malintenzionati.

Una recente serie di eventi ha messo in luce il crescente fenomeno dei rapimenti e delle estorsioni nel settore, con i possessori di criptovalute che si trovano sempre più a rischio.

Un episodio emblematico è quello di Michael Carturan, un 28enne italiano, che ha vissuto un incubo a New York. Dopo essere stato rapito all’aeroporto e tenuto in ostaggio per 17 giorni in una lussuosa residenza, i suoi rapitori hanno cercato di estorcergli le password del suo portafoglio di criptovalute, valutato circa 100 milioni di dollari. La sua esperienza è solo una delle tante che rivelano la vulnerabilità dei milionari delle criptovalute.

Aumento degli attacchi nel settore delle criptovalute

Recentemente, un tribunale canadese ha emesso una condanna per una gang che ha torturato una famiglia di un milionario delle criptovalute a Vancouver, ottenendo in cambio due milioni di dollari in monete digitali. Questi episodi stanno diventando sempre più frequenti, come dimostrano le notizie di imprenditori come David Balland, che ha subito gravi mutilazioni per mano dei suoi rapitori.

Il legame tra valore delle criptovalute e rischi di rapimento

Con l’aumento del valore del bitcoin, si assiste a un incremento degli attacchi contro i possessori di criptovalute. Gli esperti sottolineano che la maggior parte di queste aggressioni si verifica quando le informazioni sui beni vengono condivise in modo eccessivo. È fondamentale mantenere un profilo basso e non divulgare pubblicamente le proprie ricchezze.

Preparazione e autodifesa per i possessori di criptovalute

I “re delle cripto” si stanno organizzando per difendersi da queste minacce attraverso corsi di autodifesa e workshop specializzati. Jethro Pijlman, managing director di Infinite Risks International, riferisce che dal 2025 c’è stato un forte aumento delle richieste di sicurezza nel settore, che vanno dalla protezione di eventi fino ai servizi di sicurezza personale per famiglie di alto profilo.

La risposta delle aziende di sicurezza

Secondo i dati forniti dalla startup di sicurezza Glok, negli ultimi dieci anni ci sono stati oltre 260 attacchi legati alle criptovalute, con un picco di 60 solo nel 2025. I criminali utilizzano metodi sofisticati per raccogliere informazioni, come il monitoraggio delle abitudini quotidiane delle vittime sui social media. È possibile seguire le tracce digitali delle persone per mesi, creando profili dettagliati e aumentando il rischio di attacchi mirati.

In risposta a questa crescente minaccia, eventi come la Plan B Conference di Lugano ora includono workshop di autodifesa, dove esperti di sicurezza insegneranno tecniche pratiche per difendersi. Alcuni corsi, costosi ma richiesti, sono guidati da ex militari e offrono strumenti per trasformare oggetti quotidiani in armi difensive, dimostrando quanto sia essenziale la preparazione.

Il ruolo delle assicurazioni nel settore delle criptovalute

Le assicurazioni per i rapimenti, normalmente utilizzate da CEO e alti dirigenti, stanno diventando sempre più popolari anche tra i milionari delle criptovalute. Becca Rubenfeld di AnchorWatch ha notato un aumento dell’interesse per queste polizze, specialmente dopo eventi recenti che hanno evidenziato il rischio reale di violenza. Il settore delle criptovalute, privo delle protezioni tradizionali offerte dalle banche, rende le misure di sicurezza personale ancora più cruciali.

Infine, la startup Bron Labs sta sviluppando una piattaforma di sicurezza per i possessori di criptovalute, in grado di fornire soluzioni come il recupero delle password e la limitazione delle transazioni. Tuttavia, questo approccio solleva interrogativi sul principio della custodia personale, essenziale in questo campo. Senza le chiavi private, non si possiedono realmente le criptovalute.