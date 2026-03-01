Criptovalute e quadro RW: cosa stabilisce la sentenza della C.G.T. di Modena

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di Modena n.

582/ha riacceso il dibattito sulle obbligazioni dichiarative legate alle criptovalute. Il caso riguarda contribuenti che hanno affidato i propri asset digitali a intermediari esteri che conservano le chiavi private: i giudici hanno valutato se, in queste circostanze, scatti l’obbligo di inserire tali posizioni nel quadro RW del modello fiscale. Dalla lettura delle norme e della giurisprudenza emerge chiaramente che la qualificazione non dipende solo dalla residenza dell’intermediario, ma dalla reale disponibilità e dal controllo sull’asset.

Contesto della controversia La disputa nasce dall’accertamento fiscale su rapporti in cui soggetti italiani trasferivano la custodia delle loro criptovalute a operatori stranieri. Al centro c’è la domanda se questi rapporti rientrino tra le attività finanziarie detenute all’estero e Per rispondere i giudici si sono concentrati sulla concreta disponibilità economica degli asset: chi detiene la possibilità pratica di disporne determina, a loro avviso, la rilevanza fiscale.

La qualificazione giuridica e i criteri adottati La Corte ha ritenuto che la custodia presso un intermediario estero che detiene le chiavi private può configurare un’attività finanziaria estera soggetta a monitoraggio. Più che la forma contrattuale, i giudici hanno valorizzato la sostanza economica: conta chi può effettivamente disporre dell’asset e trasferirlo. In sostanza, la potestà di disposizione e la concreta capacità di gestione hanno prevalso sulla mera denominazione del servizio di custodia.

Impatto operativo per i contribuenti La pronuncia ha effetti immediati per chi affida criptovalute a soggetti non residenti. Non è sufficiente appellare l’operazione come “custodia” o contare sulla tecnologia sottostante: rileva la disponibilità economica effettiva e il potere pratico del custode. Perciò conviene verificare i termini contrattuali e raccogliere documentazione che dimostri chi esercita il controllo sugli asset, pena il rischio di essere chiamati a integrare la dichiarazione.

Rischi di omissione e obblighi di monitoraggio La mancata compilazione del quadro RW espone a sanzioni e contestazioni. Secondo la sentenza, un elemento decisivo è la detenzione delle chiavi private all’estero, perché trasferisce al custode la capacità di gestire gli asset e rende la posizione del titolare soggetta a monitoraggio. Aziende e privati dovrebbero adottare procedure per verificare i contratti di custodia e conservare prove sull’effettiva disponibilità economica, così da ridurre il rischio di contenziosi.

Rapporto con la normativa ed effetti temporali La Corte ha sottolineato una discrepanza tra l’evoluzione delle tecnologie digitali e la disciplina formale: fino al 31.12.la normativa non menzionava esplicitamente le cripto-attività nell’elenco dei beni da dichiarare. Tuttavia, l’assenza di un’elencazione puntuale non esclude l’analisi sostanziale dell’operazione. Le autorità fiscali guardano agli elementi concreti — custodia, controllo, fruizione economica — e possono ricondurre operazioni digitali al perimetro delle attività finanziarie estere.

Principio di sostanza contro elencazione formale La decisione ribadisce che nella qualificazione prevale l’approccio sostanziale: se la funzione economica dell’operazione corrisponde a un’attività finanziaria estera, la sua mancata menzione testuale nella norma non impedisce l’applicazione degli obblighi dichiarativi. In pratica, si analizzano flussi economici, diritti patrimoniali e meccanismi di controllo più che le etichette contrattuali.

Consigli pratici Ai detentori di criptovalute conviene controllare con attenzione chi detiene le chiavi private e quali diritti sono effettivamente riservati al custode. Se dall’analisi sostanziale emerge che l’operazione rientra tra le attività estere, va valutata la compilazione del quadro RW e, se necessario, la presentazione di dichiarazioni integrative. Un’assistenza specializzata può aiutare a valutare la fattispecie e a ridurre il rischio sanzionatorio: le rettifiche spontanee, infatti, tendono a comportare profili sanzionatori meno severi rispetto agli interventi successivi dell’Amministrazione.

Conclusione pratica della pronuncia Con la decisione n. 582/la C.G.T. di Modena conferma che la custodia di criptovalute tramite soggetti esteri che conservano le chiavi private può avere rilievo ai fini del quadro RW. La pronuncia valorizza la sostanza economica dell’operazione più della mera forma e suggerisce ai contribuenti di rivedere prassi contrattuali e documentazione, per adeguare la dichiarazione ai criteri sostanziali adottati dalla giurisprudenza.