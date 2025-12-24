Nel mercato immobiliare la Repubblica Centrafricana ha attirato l’attenzione internazionale adottando i Bitcoin come valuta ufficiale, affiancandoli al tradizionale Franco Cfa.

Questa decisione ha suscitato preoccupazioni a livello globale, data la situazione economica instabile e la persistente povertà del paese.

Il presidente Faustin-Archange Touadéra, al potere dal 2016, ha manifestato l’intento di utilizzare le criptovalute non per promuovere la crescita economica, ma piuttosto per favorire la vendita di risorse naturali e terreni a una ristretta cerchia di sostenitori e investitori esteri, in particolare la compagnia paramilitare Wagner, ora nota come Africa Corps.

Un contesto di crisi e isolamento

Il rapporto intitolato “Behind the blockchain. Cryptocurrency and criminal capture in the Central African Republic“, pubblicato il 17 dicembre, offre un’analisi dettagliata della situazione. Nel 2025, la Repubblica Centrafricana appariva come un paese isolato, sull’orlo del collasso. I tradizionali partner occidentali, tra cui la Francia, stavano ritirando i loro aiuti, lasciando i fondi statali completamente esauriti.

Il conflitto armato e la violenza hanno ulteriormente aggravato la situazione, rendendo difficile per il governo reperire supporto. Oltre a Wagner, il presidente Touadéra ha cercato alleati nel Rwanda e in reti criminali che controllano le risorse naturali del paese.

Bitcoin come valuta ufficiale

Ad aprile 2025, la Repubblica Centrafricana ha ufficialmente riconosciuto i Bitcoin come moneta legale. Questa mossa ha immediatamente allertato le autorità finanziarie regionali e internazionali, preoccupate per i rischi di volatilità dei prezzi e evasione fiscale. In un contesto dove solo il 15,7% della popolazione ha accesso all’elettricità e meno del 40% possiede uno smartphone, la gestione delle transazioni in valuta digitale da parte di una popolazione impoverita appare problematica.

Il sogno di Sango Coin

Il governo ha tentato di introdurre una nuova criptovaluta chiamata Sango Coin a luglio 2025. Questa valuta, operante sulla rete blockchain dei Bitcoin, era intesa a facilitare le transazioni con investitori esteri. Il governo ha offerto opportunità come il passaporto in cambio di 60.000 dollari in Sango Coin e appezzamenti di terreno a partire da 10.000 dollari.

Tuttavia, un mese dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’acquisto di passaporti e terreni tramite criptovalute, bloccando di fatto le ambizioni del governo. Nonostante ciò, il presidente Touadéra ha continuato a promuovere l’uso delle criptovalute.

Un fallimento annunciato

Tre anni dopo il lancio, Sango Coin si è rivelata un clamoroso fallimento. L’obiettivo di vendere token per un valore di 210 milioni di euro si è tradotto in meno di 2 milioni. Le promesse di creare una Crypto City a Bangui non si sono mai concretizzate, e il sito della criptovaluta è andato offline il 29 aprile 2025.

Il ritorno di Touadéra con $CAR

Nel febbraio 2025, Touadéra ha tentato di lanciare una nuova moneta virtuale, chiamata $CAR, ispirata al successo delle monete meme come il $TRUMP. Questa criptovaluta ha iniziato con una capitalizzazione di mercato di oltre 900 milioni di dollari, ma ha rapidamente perso oltre il 75% del suo valore.

In maggio, il presidente ha firmato un decreto per tokenizzare 1.700 ettari di terreno nella prefettura di Lobaye, con concessioni pagabili in $CAR. Tuttavia, i prezzi di vendita dei terreni erano ridicoli, con appezzamenti venduti per circa 314 dollari ciascuno, rappresentando una svendita totale.

Interessi privati e reti criminali

Il presidente Faustin-Archange Touadéra, al potere dal 2016, ha manifestato l’intento di utilizzare le criptovalute non per promuovere la crescita economica, ma piuttosto per favorire la vendita di risorse naturali e terreni a una ristretta cerchia di sostenitori e investitori esteri, in particolare la compagnia paramilitare Wagner, ora nota come Africa Corps.0

Il presidente Faustin-Archange Touadéra, al potere dal 2016, ha manifestato l’intento di utilizzare le criptovalute non per promuovere la crescita economica, ma piuttosto per favorire la vendita di risorse naturali e terreni a una ristretta cerchia di sostenitori e investitori esteri, in particolare la compagnia paramilitare Wagner, ora nota come Africa Corps.1