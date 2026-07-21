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21 Luglio 2026

Crypto: guida pratica per riconoscere schemi Ponzi, exchange fake e ROI falsi

Una guida operativa per individuare schemi Ponzi, exchange fake e promesse di ROI falsi con segnali on-chain, controlli su team e tool gratuiti.

· · 5 min
Crypto: guida pratica per riconoscere schemi Ponzi, exchange fake e ROI falsi

Le criptovalute offrono opportunità reali, ma attirano anche schemi ingegnosi che promettono ROI mirabolanti e liquidità inesistente. Un investitore retail può proteggersi con una checklist disciplinata, orientata ai dati e alla verifica sul campo. Non servono strumenti costosi: bastano occhio clinico, qualche tool gratuito e una procedura ripetibile.

Questa guida concentra l’attenzione su tre rischi ricorrenti: schemi Ponzifake exchange e falsi ROI. Include segnali d’allarme on-chain, controlli su team e whitepaper verifica di licenze e custodia, con esempi storici e link a strumenti utilizzabili subito.

Checklist rapida: 10 controlli prima di inviare fondi

  1. Promesse di rendimenti diffidare di ROI fissi giornalieri/settimanali. Rendimento garantito è un ossimoro in finanza.
  2. Struttura referral bonus aggressivi per invitare amici indicano dinamiche da Ponzi.
  3. Trasparenza del team profili verificabili, storico coerente, niente foto stock o identità riciclate.
  4. Whitepaper chiaro, tecnico, con modello di rischio. Evitare buzzword senza tokenomics verificabili.
  5. Codice e audit contratto verificato su explorer, audit pubblici e recenti, admin keys documentate.
  6. On-chain distribuzione token, flussi verso un unico wallet, liquidità bloccata e non revocabile.
  7. Licenze registri VASP/PSAN/OAM, termini di servizio, entità legale e sede.
  8. Custodiaproof of reserves con Merkle tree, segregazione fondi, politiche hot/cold.
  9. Utenza e reputazione community reale, codice su GitHub attivo, dominio e app verificati.
  10. Uscita testare sempre la withdraw con piccole somme prima di aumentare l’esposizione.

Riconoscere schemi Ponzi: segnali d’allarme concreti

Gli schemi Ponzi tipicamente promettono rendimenti elevati e costanti, talvolta con piani di affiliazione a più livelli. Esempi noti includono Bitconnect e OneCoin accomunati da ritorni fissi e marketing aggressivo. On-chain, i Ponzi mostrano spesso afflussi concentrati verso poche whale e prelievi dipendenti dai depositi dei nuovi entranti, con cicli di ricircolo tra indirizzi collegati. Anche PlusToken è ricordato per il massiccio drenaggio di fondi verso pochi wallet coordinati.

Indicatori tecnici utili: una distribuzione dei token sbilanciata (top 10 wallet oltre il 70%), contratti con funzioni pausable o di mint illimitato controllate da un singolo proprietario, assenza di liquidità bloccata su DEX. La narrativa è spesso vaga: “algoritmo segreto”, “AI proprietaria”, “garanzia di capitale”. Se il modello di business dipende dall’ingresso di nuovi utenti, è un campanello d’allarme.

Fake exchange e falsi ROI: dall’interfaccia alla prova fondi

I fake exchange imitano piattaforme note con domini simili e app clonate. Promettono bonus incredibili e mostrano saldi “crescienti” che diventano indisponibili al momento del prelievo. Segnali pratici: dominio recente, assenza di indirizzo fisico, support solo via chat anonima, procedure KYC opache. Un caso emblematico è quello di exchange che hanno pubblicizzato “assicurazioni” mai esistite o “audit” non verificabili, salvo poi bloccare i prelievi quando i flussi in entrata si riducevano.

Per i ROI falsi, l’arma è la verifica operativa eseguire una piccola deposit/withdraw controllare fee realistiche, verificare proof of reserves firmate e confrontarle con movimenti su explorer. Se la piattaforma vieta o rinvia i prelievi con scuse ricorrenti, la probabilità di frode aumenta. Anche un APY “fisso” a doppia cifra senza rischio spiegato è un segnale da non ignorare.

Verifiche tecniche: on-chain, smart contract e liquidità

Controlli rapidi con strumenti gratuiti: su Etherscan o BscScan verificare che il contratto sia verified leggere le funzioni sensibili (mintpauseupgrade) e l’owner. Usare Token Sniffer o GoPlus per rilevare honeypot tasse di scambio anomale e blacklist. Su DeFiLlama controllare TVL e storico: crolli verticali del TVL o volumi falsati indicano rischio. Su Dune cercare dashboard pubbliche per pattern di flussi.

Per la liquidità su DEX, verificare se il LP è bloccato con lock verificabile (es. transazione di lock e scadenza). Distribuzione: top holder e contratti di vesting credibili, non modificabili arbitrariamente. Se compaiono mixer o bridge oscuri tra i principali flussi, aumentare la cautela. Un ulteriore check: abilitazioni token approval del wallet tramite Etherscan Token Approval o Revoke.cash per evitare permessi rischiosi.

Team, whitepaper e audit: cosa deve esserci e cosa no

Il team va verificato con LinkedInTinEye/ricerca inversa immagini e controlli incrociati su repository GitHub attivi. Diffidare di profili appena creati, titoli ridondanti e assenza di contributi tecnici. Il whitepaper deve dettagliare modello di rischio, ipotesi di mercato, tokenomics (emissione, sblocco, utilizzo) e governance. Audit: cercare report completi, commit degli issue risolti e data recente. Gli admin keys devono essere documentati con policy multisig, non controllati da una sola persona.

Segnali negativi: whitepaper generato da template tabelle copiaincolla, grafici senza fonte, “partner” non verificabili. Se l’audit è citato senza pubblicazione del report, considerarlo come non avvenuto. La presenza di un bug bounty pubblico rafforza la credibilità, specialmente se accompagnato da board tecnica e roadmap coerente.

Licenze, custodia e prove di riserve: verifiche legali e operative

Un operatore che gestisce fiat on-ramp o custodisce fondi dovrebbe comparire in registri ufficiali (es. VASP nazionali, OAM per operatori in Italia, o registri analoghi). Verificare numero di iscrizione, entità legale, termini di servizio indirizzo e canali di reclamo. La custodia richiede segregazione dei fondi politica di hot/cold wallet chiavi in multisig e proof of reserves con attestazione indipendente e metodo Merkle, accompagnata da prova di passività o indicazioni trasparenti sui limiti della metodologia.

Tool utili: ICANN Lookup per il dominio, per la storia del sito, APKMirror/store ufficiali per verificare le app, ScamSniffer per phishing, Revoke.cash per permessi, Etherscan/BscScan per transazioni, DeFiLlama e Dune per TVL e dati. Prima di fidarsi di un yield pretendere la prova: prelievi rapidi, trasparenza sui wallet e controlli esterni tracciabili.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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