Cala Finanza: Tavolara Bay sospende lavori dopo atti vandalici e minacce

Tavolara Bay sospende i lavori a Cala Finanza dopo atti vandalici e minacce. La società ribadisce il rispetto delle leggi e la disponibilità al dialogo.

La società Tavolara Bay Srl ha reso pubblica una dichiarazione in seguito a una serie di episodi di violenza verificatisi a Cala finanza, nel comune di Loiri Porto San Paolo, in Sardegna. Gli atti vandalici, che hanno incluso spari notturni e danni a proprietà, hanno spinto la società a sospendere temporaneamente i lavori e a denunciare la situazione alle autorità.

La tensione è salita dopo che alcuni ignoti hanno sparato con una scacciacani e danneggiato cartelli e sedie nella proprietà di Villa Joy. La società ha precisato che, nonostante questi episodi, non sono in corso interventi edilizi nell’area, ma solo attività di manutenzione come la collocazione di piante in vaso.

La sospensione dei lavori e il rispetto delle leggi

Tavolara Bay ha avviato la conversione della villa preesistente in un ristorante, in conformità all’autorizzazione unica 74/2026 rilasciata dalla Zes. Tuttavia, per rispetto dei giudici e degli enti pubblici coinvolti, la società ha deciso di sospendere l’implementazione di 7 glamping amovibili nonostante fossero stati approvati. La società ha ribadito che Villa Joy è attualmente utilizzata come residenza privata e che non intende realizzare un hotel, ville o un campo da golf a Cala Finanza.

La sicurezza dei lavoratori

La società ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori, molti dei quali sardi, a causa degli episodi di violenza. Tavolara Bay ha dichiarato di seguire e riferire alle autorità municipali, regionali e statali il crescente stato di violenza che sta mettendo a rischio la sicurezza del personale. La società ha ribadito di aver sempre agito in conformità alla legge e di essere aperta al dialogo con le istituzioni locali e regionali.

La disponibilità al dialogo

Tavolara Bay ha confermato la sua disponibilità a incoraggiare una discussione costruttiva e pacifica, basata sulla conoscenza dei fatti, con i cittadini e con le istituzioni locali e regionali. La società ha sottolineato l’importanza di un approccio basato sul rispetto delle leggi e delle procedure amministrative, invitando tutte le parti coinvolte a un dialogo aperto e trasparente.

La situazione a Cala Finanza rimane tesa, ma Tavolara Bay ha ribadito il suo impegno a operare nel rispetto delle normative e a garantire la sicurezza dei propri lavoratori. La società continua a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità per trovare una soluzione pacifica e duratura.