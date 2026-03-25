Dieci imprese cubane autorizzate a pagare all’estero con criptovalute: cosa cambia

Il 25 marzo 2026 la Banca centrale di Cuba ha autorizzato, per la prima volta, un gruppo pilota composto da dieci imprese nazionali ad effettuare pagamenti all’estero utilizzando criptovalute.

Si tratta di nove micro, piccole e medie imprese e di una società mista che operano in settori come il tecnologico, l’informatica, la ristorazione e i servizi, oltre alla partecipata Productos Sanitarios S.A. (ProSa). La decisione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale e rappresenta un passo concreto nell’evoluzione normativa cubana sugli asset virtuali.

L’autorizzazione è pensata come uno strumento per agevolare i pagamenti internazionali in un contesto di restrizioni finanziarie e per creare spazi di sperimentazione per le pmi. Il provvedimento definisce limiti temporali e operativi, oltre a prevedere precise condizioni di controllo e trasparenza, con l’obiettivo di bilanciare innovazione e tutela del sistema finanziario nazionale.

Parametri e vincoli dell’autorizzazione

L’ok concesso dalla Banca centrale è valido per un periodo di un anno e può essere rinnovato su richiesta delle imprese coinvolte. L’uso delle criptovalute è limitato esclusivamente alle operazioni transfrontaliere inerenti all’attività aziendale, escludendo altri tipi di movimenti finanziari. Per effettuare le transazioni le aziende devono appoggiarsi a fornitori di servizi virtuali autorizzati, cioè soggetti abilitati dal regolatore nazionale, e attenersi a protocolli di conformità previsti dall’ente.

Obblighi di rendicontazione

Uno dei pilastri del decreto è l’obbligo di presentare report trimestrali che dettaglino gli importi movimentati, le tipologie di criptovalute utilizzate e gli intermediari coinvolti nelle operazioni. Questi dati serviranno alla Banca centrale per monitorare flussi, individuare rischi e valutare l’impatto della sperimentazione. L’introduzione di rendicontazioni periodiche riflette la volontà di garantire trasparenza e di mantenere un controllo operativo serrato sulle attività in valuta digitale.

Implicazioni per le imprese e opportunità

Per le imprese autorizzate l’accesso alle criptovalute può tradursi in maggiore agilità nei pagamenti internazionali, minori costi di intermediazione e un ampliamento delle controparti commerciali raggiungibili. In particolare le pmi attive nei settori digitali e dei servizi potrebbero sfruttare questa finestra per innovare i processi di pagamento e di incasso. Tuttavia, l’uso operativo rimane sorvegliato e circoscritto: la durata limitata della deroga e i requisiti di reportistica puntano a un approccio prudente, da estendere solo dopo una valutazione dei risultati.

Rischi e precauzioni

Nonostante i vantaggi, permangono rischi legati alla volatilità delle criptovalute, alla compliance internazionale e alla necessità di infrastrutture adeguate per la gestione dei pagamenti digitali. Le imprese dovranno confrontarsi con il monitoraggio regolamentare e con l’obbligo di operare tramite fornitori autorizzati, che dovranno garantire procedure antiriciclaggio e tracciabilità delle transazioni.

Collocazione normativa e scenari futuri

La decisione si inserisce in un percorso regolatorio avviato nel 2026, quando l’isola ha cominciato a disciplinare l’uso degli asset virtuali, e sviluppato nel 2026 con l’introduzione di licenze per le piattaforme di scambio. Questa nuova autorizzazione rappresenta una fase sperimentale che permetterà alle autorità di valutare l’efficacia delle norme già in vigore e la necessità di ulteriori aggiustamenti. La raccolta dei report trimestrali offrirà elementi concreti per decidere se ampliare il regime o mantenerlo ristretto.

In sintesi, l’iniziativa del 25 marzo 2026 è pensata come un banco di prova per bilanciare innovazione e controllo: favorisce la facilitazione dei pagamenti esteri per specifiche imprese nazionali, ma impone vincoli e trasparenza per limitare i rischi. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se il modello potrà essere esteso ad altri operatori o mantenerne la portata come sperimentazione mirata.