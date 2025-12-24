Dodi Battaglia lancia DB Holding: la nuova realtà per la gestione delle etichette musicali

Nel 2026, i Pooh festeggeranno un traguardo importante: i loro 60 anni di carriera musicale.

In vista di questo evento, il chitarrista della band, Donato “Dodi” Battaglia, ha adottato una strategia per garantire un futuro solido alle sue attività. Ha ufficializzato la creazione della DB Holding srl a Bologna, presentandosi davanti al notaio Elio Antonacci.

La creazione della DB Holding

La nuova società fondata da Battaglia ha come scopo principale la gestione di partecipazioni, ma non si limiterà a questo. Infatti, la DB Holding avrà anche la possibilità di operare nel settore immobiliare. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione nella carriera del musicista, che ha scelto di diversificare le sue attività imprenditoriali.

Investimenti nelle etichette musicali

Subito dopo la costituzione della holding, Battaglia ha effettuato un significativo incremento di capitale, trasferendo alla nuova società il 95% delle quote di Più in alto edizioni musicali srl (Piaem) e il 25% di Tamata srl. Queste etichette musicali, storicamente consolidate, rappresentano una parte essenziale del panorama musicale italiano.

Analisi delle etichette musicali

La Piaem, fondata nel 1984, ha registrato un fatturato di 515mila euro e un utile di 164mila euro, dimostrando la sua solidità finanziaria. Tra i soci di questa etichetta figura anche Daniele Battaglia, figlio di Dodi, che detiene una quota del 5%.

Tamata e i suoi soci

La Tamata, attiva dal 1982, vanta soci noti nel panorama musicale, tra cui Bruno Canzian (noto come “Red”), Tiziana Giardoni, vedova del compianto Stefano D’Orazio, e la Edizioni Babilonia srl. Quest’ultima è legata alla Ro.Gi. Holding, fondata da Camillo Facchinetti (“Roby”), tastierista della band, che ha riservato a sua moglie Giovanna Lorenzi la nuda proprietà della holding.

Prospettive future per Dodi Battaglia

Con la DB Holding, Dodi Battaglia non solo si prepara a festeggiare il 60° anniversario dei Pooh, ma si assicura anche una gestione strategica delle sue attività musicali. L’approccio imprenditoriale del chitarrista dimostra una visione lungimirante, capace di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

In un panorama musicale in evoluzione, l’iniziativa di Battaglia si distingue per la sua capacità di adattamento e innovazione. Grazie alla creazione di una holding, il chitarrista può esplorare nuove strade e opportunità, continuando a mantenere viva l’eredità musicale dei Pooh.