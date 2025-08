Dopo il Grande Fratello, Spinalbese ritorna al lavoro: due aziende in liquidazione

Antonino Spinalbese, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 e di The Couple – Una vittoria per due, ha deciso di ritornare al suo primo amore: il mondo della bellezza.

Dopo un periodo di notorietà televisiva, Spinalbese è tornato a lavorare nel salone Coppola, situato nel cuore pulsante di Milano. Ma non tutto è filato liscio: la sua avventura imprenditoriale ha subito un duro colpo, con la liquidazione di due delle sue iniziative. E quali sono le ragioni di questo passo indietro? Scopriamolo insieme.

La liquidazione delle aziende

Recentemente, è stata messa in liquidazione la Santa Gertrudis srl, una società fondata nel marzo 2022, dove Spinalbese deteneva il 33% delle azioni e Alessandro Grange il 67%. L’azienda si era dedicata alla fabbricazione e al commercio di vari articoli, spaziando da calzature e abbigliamento a cosmetici e costumi da bagno. Nonostante le aspettative iniziali, il bilancio per il 2023 ha mostrato ricavi modesti, fermandosi a soli 5.000 euro. Una cifra che ha costretto i soci a prendere la difficile decisione di chiudere l’attività. Ti viene in mente quanto possa essere dura la realtà del mercato, vero?

Ma non è finita qui. Anche un’altra impresa di Spinalbese, la Stan Mgmt srl, è in fase di liquidazione. Fondata a febbraio 2022, questa società si occupava di prestazioni di servizi per figure del mondo dello spettacolo e sportivi, nonché della realizzazione di campagne pubblicitarie. Nel 2023, i ricavi erano stati più promettenti, arrivando a 91.000 euro, ma evidentemente non sono stati sufficienti per garantire la sostenibilità dell’azienda. Come si può notare, il mondo degli affari non sempre premia i talenti, e le sfide sono all’ordine del giorno.

Il futuro di Antonino Spinalbese

Spinalbese, noto per il suo legame con la celebre showgirl Belen Rodriguez, ha sempre mantenuto un forte legame con il settore della bellezza. Il suo ritorno al salone Coppola rappresenta un tentativo di ripristinare la sua carriera e di dimostrare che nonostante le difficoltà, la passione può fare la differenza. L’hairstylist è determinato a non farsi scoraggiare dalle recenti battute d’arresto. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo potrebbe rivelarsi un vantaggio fondamentale per attrarre nuovamente clienti e rilanciare la sua attività. Ti immagini il mix di creatività e professionalità che può offrire?

In questa nuova fase, Spinalbese potrebbe contare sulla collaborazione di Grange, un social media manager esperto e proprietario dell’agenzia Alexander Kim srl. Insieme, potrebbero sfruttare le competenze nel marketing per riposizionarsi nel mercato e attrarre un pubblico più vasto. La sfida ora è dimostrare che il talento e la creatività possono prevalere anche in tempi difficili. La domanda è: riusciranno a risollevare la situazione?

Conclusioni e prospettive

La storia di Antonino Spinalbese è un esempio di come le strade della fama e del successo possano essere irte di ostacoli. Nonostante le recenti difficoltà, il suo impegno nel settore della bellezza e la volontà di ripartire dal salone rappresentano una luce di speranza per il futuro. La resilienza e la determinazione saranno cruciali per il suo rilancio e per affrontare le sfide che il mondo del business riserva. E tu, cosa ne pensi? È possibile rinascere anche dopo una caduta?