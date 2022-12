Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Dovrei investire in un ETF?

Gli ETF sono un mezzo a basso costo per ottenere un’esposizione al mercato azionario.

Offrono liquidità e regolamento in tempo reale in quanto sono quotati in borsa e negoziano come azioni. Gli ETF sono un’opzione a basso rischio in quanto replicano un indice azionario, offrendo diversificazione invece di investire in poche azioni di tua scelta.

Gli ETF offrono flessibilità nel modo in cui desideri negoziare, come vendere allo scoperto o acquistare a margine. Gli ETF forniscono anche l’accesso a una serie di opzioni di investimento alternative come l’investimento in materie prime e titoli internazionali.

Puoi anche utilizzare opzioni e futures per coprire la tua posizione che non sono disponibili con gli investimenti in fondi comuni di investimento.

Tuttavia, gli ETF non sono adatti a tutti gli investitori. I fondi indicizzati sono un’opzione migliore per i nuovi investitori che vogliono sperimentare i vantaggi degli investimenti azionari a lungo termine attraverso un’opzione a basso rischio. Gli ETF sono adatti anche a coloro che hanno denaro forfettario ma devono ancora decidere come investire il denaro.

Possono investire in ETF per il momento e guadagnare qualche ritorno fino a quando il denaro non viene adeguatamente distribuito. Scegliere l’ETF giusto richiede una buona comprensione del mercato finanziario rispetto a quello che possiede la maggior parte degli investitori al dettaglio. Quindi, un po’ di stile di investimento pratico per gestire i tuoi investimenti ETF è un must.