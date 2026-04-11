Due minorenni coinvolti in un ordine via criptovalute che ha portato al sequestro di marijuana

Il 10 aprile 2026 la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha eseguito un intervento che ha portato al sequestro di 150 grammi di marijuana contenuti in una spedizione proveniente dalla Repubblica Ceca.

La partita è stata intercettata perché il pacco riportava un nominativo inesistente, ma risultava comunque diretta a due giovani minorenni residenti in provincia di Treviso. Questo episodio ha acceso i riflettori sull’uso di strumenti digitali e di pagamento alternativi per rendere meno evidente la filiera di approvvigionamento.

L’operazione è emblematica di come le reti illecite integrino logistica tradizionale e tecnologie emergenti: dalla spedizione internazionale al ritiro tramite armadietti automatici fino all’impiego di criptovalute per i pagamenti. Nel corso dell’attività le Fiamme Gialle hanno svolto appostamenti e perquisizioni mirate, ritrovando elementi che hanno fatto propendere gli investigatori per l’ipotesi di una finalità di spaccio e non di mero consumo personale.

Come è stata individuata la spedizione

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno seguito il pacco fin dall’apertura del controllo doganale, elaborando un provvedimento di ritardato sequestro emesso dalla locale Procura. Per evitare che la merce raggiungesse il presunto destinatario, gli investigatori hanno scortato il plico fino a un locker, vale a dire un armadietto per consegne accessibile tramite codice numerico o QR code. L’attenzione degli operatori si è concentrata sul comportamento dei ritiratori, che avrebbe potuto rivelare collegamenti ulteriori nella filiera.

Il ruolo del locker e l’appostamento

La scelta del locker come punto di consegna rientra nelle tecniche usate per rendere più difficili i controlli: l’armadietto, infatti, si apre solo con credenziali digitali, rendendo complicata la ricostruzione immediata del mittente o del destinatario. I finanzieri hanno svolto un appostamento durato alcune ore fino all’arrivo di un ragazzo che, con il proprio smartphone, ha aperto lo scomparto e prelevato il pacco. Il tempestivo intervento ha consentito di bloccare il giovane e identificare un secondo minore collegato alla vicenda.

Sequestro di strumenti e indizi di spaccio

Dalle successive perquisizioni domiciliari e personali sono emersi diversi elementi indicativi di commercializzazione: tra gli oggetti rinvenuti figuravano tre bilancini di precisione, cinque grinder utilizzati per sminuzzare lo stupefacente e numerosi involucri in cellophane idonei al confezionamento di dosi. Questi riscontri hanno permesso agli inquirenti di escludere la mera ipotesi di uso personale, indirizzando l’accusa verso la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

La prova dei pagamenti in criptovalute

L’analisi dei telefoni cellulari sequestrati ai due minorenni ha rivelato transazioni effettuate con criptovalute per l’acquisto della sostanza e per il pagamento della spedizione. L’uso di valute digitali è stato interpretato dagli investigatori come una scelta strategica per rendere più complessa l’identificazione del fornitore, poiché determinate operazioni possono risultare meno tracciabili rispetto ai canali bancari tradizionali. Le attività tecniche sono ora finalizzate a ricostruire la rete dei contatti e gli intermediari coinvolti.

Conseguenze giudiziarie e sviluppi delle indagini

I due ragazzi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia con l’accusa ex articolo 73, comma 1 bis, del D.P.R. 309/1990 relativo alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Parallelamente, il Comando Provinciale di Treviso ha reso noto un ulteriore sequestro avvenuto in provincia, consistente in 3,16 grammi di metanfetamina e 10 pastiglie di ecstasy rinvenute a carico di ignoti, a testimonianza dell’attività costante di contrasto a traffici illeciti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Treviso e dalla Procura per i Minorenni di Venezia, proseguono per ricostruire l’intera catena di approvvigionamento: dal mittente estero agli intermediari nazionali fino ai canali di distribuzione locali. L’episodio sottolinea come la combinazione tra logistica moderna e pagamenti in valuta digitale possa essere sfruttata anche da reti criminali, rendendo sempre più necessario un approccio investigativo che integri competenze tecniche e operative.