Elenco delle criptovalute su Kraken e indicazioni sui network

La piattaforma supporta centinaia di criptovalute su diversi network e continua ad aggiornare l’offerta per rispondere all’evoluzione del mercato.

Network indica la catena blockchain o lo standard tecnico usato per spostare token; scegliere la rete corretta è fondamentale per evitare perdite. Per trasparenza, nella nostra documentazione è specificato l’ultimo aggiornamento: Ultimo aggiornamento: 20 mar 2026, così puoi verificare se un token o un network sono recentemente stati aggiunti o rimossi.

Alcune monete popolari come ETH, USDC e USDT sono disponibili su più reti contemporaneamente: ad esempio ERC-20 su Ethereum, ma anche versioni su Layer 2 o chain alternative come Solana, BNB Chain e Tron. Questa possibilità di scelta migliora la flessibilità per depositi e prelievi, ma introduce anche la necessità di confermare con attenzione il network selezionato prima di inviare fondi.

Come leggere la lista e cosa significa per l’utente

La lista di asset è organizzata per nome, ticker e i network supportati: per ogni token viene indicata la rete utilizzabile per depositi e prelievi. Alcune crypto sono «native» della propria chain (ad esempio BTC su Bitcoin), mentre altre esistono come token standardizzati (come ERC-20) che girano su una blockchain diversa dalla loro piattaforma d’origine. Comprendere se un token è nativo o wrapped aiuta a prevedere tempi di conferma, costi e compatibilità con portafogli esterni.

Esempi pratici per evitare errori comuni

Prendiamo tre casi concreti: inviare BTC richiede l’indirizzo della rete Bitcoin; inviare ETH può richiedere un indirizzo ERC-20 o un indirizzo su Layer 2; inviare USDT obbliga a scegliere tra versioni su Tron (TRC-20), Ethereum (ERC-20), Solana e altre. Se selezioni il network sbagliato, i fondi possono andare persi o richiedere procedure complesse di recupero. Controlla sempre ticker, network indicato e qualsiasi nota aggiuntiva nella pagina dell’asset prima di confermare la transazione.

Gestire depositi e prelievi: controlli e migliori pratiche

Prima di trasferire valuta, verifica che l’indirizzo sia corretto e che il network scelto corrisponda a quello supportato dal tuo portafoglio esterno. Alcune reti richiedono un memo/tag o un campo simile per attribuire correttamente il trasferimento: non inserirlo significa spesso perdita del credito automatico. Inoltre, valuta le commissioni, i tempi di conferma e le eventuali restrizioni per token particolari. Quando possibile, esegui un piccolo test di trasferimento per ridurre il rischio prima di inviare somme più consistenti.

Verifiche tecniche prima dell’invio

Ecco una checklist pratica: controlla il ticker (es. ADA, SOL, BNB), assicurati che il network selezionato sia elencato nella pagina dell’asset, conferma la presenza di eventuali memo/tag e verifica che il portafoglio mittente supporti la rete scelta. Infine, consulta le informazioni su limiti minimi e massimi per depositi e prelievi, perché alcuni token hanno soglie che possono impedire un trasferimento se non rispettate.

Supporto, aggiornamenti e dove trovare la lista completa

Kraken pubblica una pagina dedicata che elenca tutte le criptovalute supportate e i relativi network, aggiornata periodicamente: fai riferimento alla stessa per le informazioni ufficiali e per controllare eventuali modifiche. Se hai dubbi tecnici o riscontri problemi con un trasferimento, contatta il supporto clienti fornendo dettagli della transazione; spesso è necessario indicare hash della transazione e indirizzo di invio. Ricorda che nuove token possono essere aggiunte e che la disponibilità varia in base alla giurisdizione.

Dove verificare l’elenco aggiornato

Per consultare la versione completa e sempre aggiornata della lista, visita la pagina degli asset sul sito ufficiale di Kraken: lì troverai dettagli sui singoli token, i network disponibili e le note operative. Tenere sotto controllo quella fonte ti permette di operare con maggior sicurezza e di ridurre il rischio legato a errori di rete o a token non supportati.