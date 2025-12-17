Emanuele Orsini analizza la manovra e il futuro industriale dell’Italia

In un momento di sfide economiche significative, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla nuova manovra economica proposta dal governo.

Con una forte attenzione verso il settore industriale, Orsini ha evidenziato l’importanza di avere una visione chiara per il futuro del Paese.

Analisi della manovra economica

Durante un convegno che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, Orsini ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto i testi della manovra e li stiamo esaminando con attenzione”. Questo processo di valutazione è fondamentale, poiché le decisioni prese influenzeranno il panorama economico nazionale. “Ciò che ci è stato promesso sembra concretizzarsi, e questa è una buona notizia per tutti noi”, ha aggiunto.

Centralità dell’industria

Orsini ha messo in evidenza come, in un contesto di crescente competitività globale, sia essenziale che l’industria italiana riceva il supporto necessario. “Siamo soddisfatti che le imprese siano al centro del dibattito pubblico”, ha commentato, sottolineando la necessità di azioni concrete per affrontare le sfide attuali. Il presidente di Confindustria ha anche richiamato l’attenzione sui costi energetici elevati, che rappresentano una vera e propria pressione per le aziende.

Il costo dell’energia e la sostenibilità

Il tema dell’energia è cruciale per il rilancio dell’industria. “Come possiamo essere competitivi se i costi energetici continuano a salire?” ha chiesto Orsini. Per affrontare questa problematica, sono in fase di studio tre direzioni principali. La prima riguarda l’assegnazione di energia rinnovabile alle aziende, mentre la seconda si concentra sull’idroelettrico, con l’obiettivo di garantire una parte di energia a prezzi accessibili. Infine, c’è un forte interesse per i contratti a lungo termine con il GSE, che potrebbero fornire stabilità ai costi energetici.

Interventi e politiche di supporto

Orsini ha anche menzionato l’importanza di un piano industriale per il futuro del Paese. “Ciò che ci serve è una visione a lungo termine, che ci permetta di pianificare e implementare strategie efficaci”, ha dichiarato. Inoltre, ha espresso soddisfazione per l’inclusione di tutte le aziende nel progetto 5.0, un’iniziativa che punta a digitalizzare e modernizzare il settore produttivo.

Prospettive future e opportunità

Il presidente di Confindustria ha infine sottolineato la necessità di espandere i mercati per le aziende italiane. “Dobbiamo essere in grado di competere non solo in Europa, ma anche a livello globale”, ha affermato. La sfida è quella di negoziare accordi vantaggiosi, come quello con il Mercosur, per aprire nuove opportunità commerciali. “Siamo in grado di vendere i nostri prodotti in mercati lontani come il Giappone, il Canada e l’India, e dobbiamo sfruttare questo potenziale”, ha concluso Orsini.

In conclusione, la manovra economica attuale rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della nostra industria. Con il giusto supporto e una chiara visione, l’Italia può affrontare le sfide del futuro e ripristinare la competitività sul mercato globale.