Esplora le Opportunità di Mobilità Internazionale all’Università di Parma

Ogni anno, le università offrono numerose opportunità di mobilità internazionale per i propri studenti, consentendo loro di ampliare le conoscenze e le competenze in un contesto globale.

Recentemente, l’Università di Parma ha aperto le candidature per il bando unico di mobilità europea e internazionale, un’iniziativa che mira a facilitare esperienze di studio all’estero per gli studenti.

Dettagli del bando

Il bando, che rimarrà aperto fino al 9 gennaio alle ore 10, offre diverse possibilità di studio in vari paesi. Gli studenti possono acquisire CFU (Crediti Formativi Universitari) attraverso periodi di studio che vanno da un minimo di due a un massimo di dodici mesi. Le esperienze di mobilità possono svolgersi in un arco temporale compreso tra il 1° giugno 2026 e il 31 luglio 2027.

Ambiti di partecipazione

Il bando comprende quattro ambiti distinti: ERASMUS+, EU GREEN, OVERWORLD e PROGETTI SPECIALI. Gli studenti interessati hanno la possibilità di presentare la propria domanda per uno o più di questi ambiti, indicando fino a un massimo di quattro destinazioni preferite.

Modalità di presentazione della candidatura

Per partecipare, è necessario compilare online la domanda di candidatura attraverso il portale dedicato, ESSE3. Ogni domanda deve includere tutti gli allegati richiesti e deve essere inviata entro e non oltre il 9 gennaio 2026. È fondamentale che gli studenti presentino una domanda separata per ciascun ambito scelto, mantenendo però invariati gli allegati.

Test di lingua

Per supportare la candidatura, gli studenti possono effettuare il Language Placement Test (LPT), un esame volto a valutare le competenze linguistiche. Maggiori dettagli riguardo a questo test sono disponibili sul sito ufficiale dell’università.

Collaborazioni internazionali e sostenibilità

L’Università di Parma è membro dell’alleanza universitaria EU GREEN, che comprende otto istituzioni accademiche europee. Questa alleanza ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e la crescita responsabile attraverso la creazione di un ambiente accademico inclusivo e collaborativo. Gli studenti interessati a partecipare a programmi di mobilità con queste università partner possono contattare il servizio relazioni internazionali dell’ateneo per ulteriori informazioni.

Supporto per gli studenti

In previsione della chiusura natalizia dell’Università di Parma, che si terrà dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, gli studenti sono invitati a inviare le loro domande e a chiarire eventuali dubbi prima di tale data. Durante il periodo di chiusura, non sarà possibile garantire risposte tempestive a tutte le comunicazioni ricevute.

In caso di necessità, lo staff del servizio Accoglienza, Mobilità e Studenti Internazionali sarà a disposizione per una sessione di domande e risposte online l’8 gennaio 2026 dalle 10.30 alle 11.30. Gli studenti possono accedere al meeting tramite il link fornito nella comunicazione ufficiale.