ETP sulle Criptovalute: Previsione di Crescita a Oltre 400 Miliardi di Dollari entro il 2026

Negli ultimi anni, gli exchange traded products (ETP) dedicati alle criptovalute hanno conosciuto un’evoluzione significativa.

Si sono trasformati da strumenti alternativi a colonne portanti per l’allocazione degli investimenti in asset digitali. Questa metamorfosi rappresenta un cambiamento strutturale nel modo in cui gli investitori percepiscono e si approcciano alle criptovalute.

Un nuovo orizzonte per gli ETP sulle criptovalute

Secondo le proiezioni elaborate da Eliézer Ndinga, Head of Research di 21Shares, la crescita delle masse gestite da questi strumenti è destinata a un significativo incremento. Mentre nel 2025 si stimava che gli ETP avrebbero raggiunto i 250 miliardi di dollari, ora si prevede che nel 2026 supereranno i 400 miliardi di dollari. Questo rappresenterebbe non solo un traguardo notevole, ma anche un passo decisivo verso il riconoscimento degli ETP come strumenti fondamentali nel panorama finanziario globale.

Riconoscimento e integrazione nel mercato tradizionale

La crescente popolarità degli ETP sulle criptovalute è dimostrata dal fatto che oltre 140 miliardi di dollari sono attualmente investiti in ETP su Bitcoin. Questi strumenti rappresentano circa il 7% dell’intera offerta di Bitcoin. Tale situazione indica un ruolo strategico degli ETP nelle scelte di allocazione degli investitori, sia istituzionali che retail. Inoltre, l’ingresso di capitali più stabili e a lungo termine evidenzia una maturazione del mercato, in cui le criptovalute vengono percepite non solo come opportunità speculative, ma anche come investimenti a lungo termine.

Partecipazione retail e opportunità di investimento

La crescita degli ETP è caratterizzata da una crescente partecipazione degli investitori retail. Le recenti normative e le pratiche di investimento più accessibili hanno semplificato l’ingresso di nuovi investitori. Ad esempio, i consulenti di Morgan Stanley possono ora raccomandare ETF su Bitcoin ai propri clienti. Inoltre, i piani pensionistici statunitensi, come i 401(k), permettono allocazioni in Bitcoin ed Ethereum, favorendo una maggiore integrazione di questi asset nei portafogli tradizionali.

Accessibilità e opportunità di investimento

Le statistiche rivelano che i conti non istituzionali detengono circa il 73% delle quote degli ETP su Bitcoin, evidenziando l’alta accessibilità di questi prodotti. Grazie a requisiti di investimento minimi e alla facilità di negoziazione tramite piattaforme di brokeraggio, gli ETP stanno diventando una scelta sempre più popolare tra gli investitori individuali. Questa democratizzazione dell’accesso agli asset digitali rappresenta un cambiamento fondamentale nel panorama degli investimenti.

Prospettive future e innovazioni nel settore

Le prospettive per il futuro degli ETP sulle criptovalute appaiono incoraggianti. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un processo di approvazione per una serie di nuovi ETP, rimuovendo le barriere all’ingresso. Questo sviluppo apre la strada a prodotti basati su una gamma più ampia di asset digitali, inclusi Solana, XRP e Dogecoin. L’introduzione di queste nuove offerte potrebbe portare a afflussi significativi verso criptovalute oltre le tradizionali Bitcoin ed Ethereum.

Espansione globale e supporto istituzionale

La diffusione degli ETP non si limita agli Stati Uniti. In Europa, il Regno Unito ha recentemente revocato il divieto di trading per gli investitori retail. In altre nazioni, come il Pakistan e la Repubblica Ceca, si stanno attualmente discutendo progetti per la creazione di riserve nazionali in Bitcoin. Inoltre, vari paesi in Asia e America Latina stanno sviluppando normative che favoriscono l’accesso agli asset digitali, contribuendo così a un’adozione su scala globale.

La crescita delle masse gestite nel settore delle criptovalute potrebbe dare vita a un circolo virtuoso. Questo fenomeno si tradurrebbe in una riduzione della volatilità e in un aumento della liquidità, elementi che attirerebbero ulteriori investimenti. Qualora Bitcoin raggiungesse una capitalizzazione di mercato compresa tra 5 e 6 trilioni di dollari, una semplice allocazione del 10-15% attraverso gli Exchange Traded Products (ETP) potrebbe superare la soglia dei 400 miliardi di dollari. Tale scenario consoliderebbe ulteriormente il ruolo degli ETP come componenti fondamentali nell’ecosistema delle criptovalute.