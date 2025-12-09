Eventi Fondamentali di Orientamento per il Corso di Economia e Management: Scopri Tutto Quello che Devi Sapere!

La Facoltà di Economia ha in programma una serie di eventi fondamentali dedicati agli studenti interessati al corso di laurea in Economia e Management.

Queste iniziative offrono un’importante opportunità per conoscere il percorso formativo, ricevendo informazioni utili sulle procedure di immatricolazione e sulle scadenze.

Incontri di orientamento per le aspiranti matricole

Una giornata di orientamento si svolgerà il 13 febbraio 2025 alle 15:00 presso l’aula Magna della Facoltà di Economia. Questo evento è rivolto agli studenti delle scuole superiori, che potranno esplorare le opportunità offerte dal corso di laurea e porre domande ai docenti e ai rappresentanti dell’ateneo.

Scadenze importanti da ricordare

È essenziale tenere a mente le scadenze per l’immatricolazione. Gli studenti dovranno completare le procedure di pre-immatricolazione entro il 14 luglio. La scadenza finale per l’immatricolazione è fissata al 9 settembre, quindi è fondamentale pianificare in anticipo.

Formazione e preparazione

In aggiunta agli eventi di orientamento, si svolgeranno giornate di formazione specifiche. Il 16 ottobre alle 17:00 presso l’Aula TL, avrà luogo una sessione formativa con NTT DATA, un’opportunità imperdibile per apprendere competenze pratiche e teoriche nel campo della gestione dei dati.

Dettagli sui corsi preparatori

I precorsi di Matematica sono programmati per iniziare il 16 settembre presso l’Aula T1 dell’edificio A. Questi corsi risultano particolarmente utili per gli studenti che desiderano rafforzare le proprie basi matematiche prima di intraprendere il percorso accademico.

Eventi per studenti del primo anno

La Facoltà di Economia organizza cinque appuntamenti speciali per gli studenti del primo anno, che si terranno il 28 ottobre alle 18:00 presso la Biblioteca di Economia. Questi incontri sono progettati per facilitare l’inserimento degli studenti nel nuovo ambiente accademico e per fornire informazioni utili sui corsi e sulle attività.

Le opportunità di trasferimento

Gli studenti interessati a cambiare percorso di studi o a proseguire con un secondo titolo di studio possono partecipare a sessioni dedicate. Le date per questi incontri sono programmate per il 26 novembre 2025 dalle 11:00, offrendo così un’opportunità per discutere le possibilità disponibili.

La Facoltà di Economia organizza numerosi eventi e opportunità per gli studenti che desiderano intraprendere un percorso formativo nel campo dell’economia e del management. È fondamentale essere informati sulle scadenze e partecipare attivamente agli incontri di orientamento e formazione per massimizzare le possibilità di successo accademico. L’esperienza di studio all’interno della Facoltà di Economia rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale.