Finanza Aziendale: Guida Completa al Programma e Metodi di Apprendimento Efficaci

Il mondo della finanza aziendale riveste un ruolo fondamentale per ogni impresa che intende prosperare nel mercato contemporaneo.

Questo corso si propone di offrire agli studenti una comprensione approfondita delle decisioni riguardanti gli investimenti e il finanziamento, con un focus particolare sulla creazione di valore per gli azionisti. Le lezioni si articoleranno in due moduli distinti, ognuno con obiettivi specifici e date definite.

Dettagli del corso e date delle lezioni

Il Modulo 1 del corso si svolgerà dal 10 novembre al 24 novembre, mentre il Modulo 2 sarà attivo dal 30 settembre al 17 dicembre. Durante queste sessioni, gli studenti avranno l’opportunità di apprendere concetti fondamentali e tecniche di analisi finanziaria, essenziali per prendere decisioni strategiche.

Obiettivi del corso

Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di affrontare due domande chiave: Quali investimenti sono essenziali per un’impresa? e Qual è il modo migliore per finanziare tali investimenti? Questi interrogativi guideranno le discussioni e gli esercizi pratici durante le lezioni, stimolando il pensiero critico e la capacità di problem-solving.

Competenze fondamentali da acquisire

Prima di immergersi nelle scelte di investimento, è fondamentale che gli studenti acquisiscano competenze di base in materia di calcolo degli interessi e attualizzazione dei flussi di cassa. Questi strumenti sono essenziali per valutare la redditività dei progetti e per organizzare piani di rimborso dei prestiti, in particolare quelli obbligazionari. La comprensione di tali meccanismi permetterà di eseguire analisi finanziarie più accurate e informate.

Testi consigliati e letture aggiuntive

Il materiale di riferimento principale per il corso è il libro di R. A. Brealey, S. C. Myers, F. Allen, A. Edmans e S. Sandri, dal titolo Principi di finanza aziendale, edito da McGraw Hill Italia nella sua nona edizione. Durante il corso, saranno assegnate letture supplementari per approfondire argomenti di particolare interesse.

Modalità di valutazione e esami

Per la verifica dell’apprendimento, sono disponibili due opzioni. La Opzione A prevede due prove scritte, che si svolgeranno sia durante il corso sia al termine dello stesso. La valutazione finale sarà calcolata come media dei voti ottenuti in entrambe le prove, che avranno un peso equivalente. La Opzione B consiste in un’unica prova scritta che coprirà l’intero programma del corso e dovrà essere sostenuta in una delle date ufficiali. È fondamentale sottolineare che per superare l’esame è necessario conseguire almeno un punteggio di 18 in entrambe le parti del corso.

Dettagli sul voto e modalità di iscrizione

Il sistema di valutazione è strutturato per riflettere le performance degli studenti. La graduazione del voto varia da insufficiente (<18) a eccellente (30L). Gli studenti devono registrarsi su AlmaEsami per sostenere le prove; non sono ammesse deroghe in caso di mancata registrazione.

Il corso di finanza aziendale offre un’importante opportunità per sviluppare competenze pratiche e teoriche nel settore finanziario. Gli studenti acquisiranno strumenti utili per affrontare le sfide del mercato, contribuendo attivamente alla creazione di valore nelle imprese. Questo insegnamento è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, promuovendo una gestione responsabile e sostenibile delle risorse finanziarie.