FMI: la Russia affronta un indebolimento strutturale nonostante i prezzi del petrolio

La direttrice del FMI Kristalina Georgieva ha evidenziato i problemi strutturali dell'economia russa, nonostante una leggera revisione al rialzo delle previsioni di crescita

L’economia russa sta entrando in una fase di indebolimento strutturale nonostante i recenti risultati relativamente solidi. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, ha lanciato un allarme durante un’intervista a Euronews, sottolineando che i prezzi più alti del petrolio offrono solo un respiro temporaneo.

Il FMI ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni di crescita per la Russia nel 2026, dallo 0,8% all’1,1%. Tuttavia, Georgieva ha chiarito che questo dato non riflette il peggioramento complessivo dell’economia del Paese. Le entrate aggiuntive derivanti dal petrolio vengono utilizzate principalmente per ricostruire le riserve finanziarie piuttosto che per stimolare nuovi investimenti produttivi.

Tre fattori critici che minano la crescita russa

La crescita economica russa si è già significativamente ridotta, passando dall’1,6% pre-guerra all’attuale 1%. Questo rallentamento è accompagnato da un contesto di inflazione elevata e tassi di interesse vicini al 15%. Georgieva ha identificato tre fattori principali che compromettono le prospettive di medio e lungo periodo:

Crisi demografica e perdita di capitale umano

La crisi demografica è aggravata dalla perdita di una parte consistente della popolazione giovane. Questo fenomeno ha un impatto diretto sulla produttività e sulla capacità innovativa del Paese. La riduzione della popolazione giovane limita anche le opportunità di crescita per le nuove generazioni.

Impatto delle sanzioni internazionali

Le sanzioni internazionali stanno colpendo duramente il settore tecnologico e limitando la capacità di innovazione dell’industria energetica. Georgieva ha osservato che nel settore petrolifero e del gas c’è un problema serio legato alla mancanza di rinnovo tecnologico. Questo limita la capacità di espansione del comparto, che è fondamentale per l’economia russa.

Isolamento internazionale e perdita di prestigio

L’isolamento internazionale sta riducendo le opportunità di scambio e collaborazione. Questo ha conseguenze sia economiche che sociali, riducendo il prestigio e il peso internazionale della Russia. L’isolamento limita anche le opportunità di sviluppo per le nuove generazioni, compromettendo il futuro economico del Paese.

Secondo Georgieva, la Russia esce da questo periodo profondamente indebolita. Nonostante il FMI non preveda un brusco calo economico nel breve termine, le prospettive a medio e lungo periodo si sono notevolmente deteriorate. L’indebolimento strutturale dell’economia russa è un segnale preoccupante che richiede attenzione e interventi mirati.