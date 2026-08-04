Borsa Italiana: le ultime novità su società e mercati

Il 4 agosto 2026, Piazza Affari è al centro di numerose attività finanziarie. Scopri quali società stanno presentando i bilanci, i pagamenti dei dividendi e le operazioni in corso.

Il 4 agosto 2026, Piazza Affari è animata da una serie di eventi finanziari di rilievo. Tra bilanci semestrali, pagamenti di dividendi e operazioni straordinarie, il mercato italiano offre numerosi spunti di interesse per gli investitori.

In questo contesto, diverse società quotate stanno presentando i dati finanziari del primo semestre 2026, mentre altre sono impegnate in operazioni di mercato che stanno attirando l’attenzione degli operatori.

Bilanci semestrali e conference call

Tra le società che hanno convocato i propri consigli di amministrazione per l’esame dei dati finanziari del primo semestre 2026, spiccano i nomi di BancoBPMBPER Banca e Tenaris tutte quotate nell’indice FTSEMib. Anche BFF Bank e Technoprobe presenti nel segmento MidCap hanno presentato i propri risultati.

Nel segmento STAR le società doValueInterpump GroupNeodecortech e Tesmec hanno reso noti i propri dati finanziari. Inoltre, PiquadroRisanamentoSIT e Trevi Group hanno presentato i risultati su Euronext Milan.

Conference call in programma

Per commentare i dati finanziari, diverse società hanno organizzato conference call. BancoBPM e Technoprobe terranno le proprie alle ore 18.00, mentre BFF Bank e Credem si incontreranno rispettivamente alle 18.30 e alle 10.00. Tesmec nel segmento STAR ha fissato la propria conference call alle 14.30.

Dividendi e operazioni straordinarie

Il 3 agosto sono stati staccati i dividendi di alcune società quotate su Euronext Milan. B.F. ha distribuito un dividendo di 0,038 euro per azione, mentre Piquadro ha pagato 0,147969 euro per azione.

Tra le operazioni straordinarie in corso, spicca l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane su Telecom Italia TIM. L’operazione, che si concluderà l’11 settembre, rappresenta un evento significativo per il mercato italiano.

Prospettive internazionali

Oltre ai movimenti di Piazza Affari, anche i mercati internazionali offrono numerosi spunti di interesse. In Europa, Infineon ha presentato i dati del terzo trimestre 2026/2026, mentre negli Stati Uniti, società come DisneyShopifyUber TechnologieseBayMotorola Solutions e Sandisk Corporation hanno reso noti i propri risultati.

Dati macroeconomici

Sul fronte macroeconomico, l’Italia ha pubblicato l’indice PMI dei servizi a luglio 2026. Anche l’Europa ha fornito dati rilevanti, tra cui l’indice PMI dei servizi e composito, e l’indice dei prezzi alla produzione. La Germania, la Francia e la Gran Bretagna hanno pubblicato i propri dati settoriali, mentre gli Stati Uniti hanno fornito informazioni sui nuovi occupati e sugli indici PMI.

Questo articolo è redatto a solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Le informazioni riportate possono essere modificate in qualsiasi momento e non garantiscono la correttezza dei dati.