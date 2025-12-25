Forbes 2025: Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo

Nel corso del 2025, la rivista Forbes ha pubblicato la sua annuale classifica delle donne più potenti al mondo, un elenco che evidenzia l’influenza e il potere di leader provenienti da vari ambiti, dalla politica all’industria.

Tra le figure di spicco, emerge in particolare Giorgia Meloni, che si colloca al quarto posto, una posizione di rilievo che sottolinea il suo crescente impatto sulla scena internazionale.

Le donne al vertice della classifica

Al primo posto troviamo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che mantiene la sua posizione per il quarto anno consecutivo. Segue al secondo posto Christine Lagarde, figura di spicco nel mondo finanziario come presidente della Banca Centrale Europea. La vera sorpresa di quest’anno è rappresentata da Sanae Takaichi, neo-primo ministro giapponese, che entra direttamente al terzo posto, scalzando Meloni dalla terza posizione che occupava.

Il ruolo di Giorgia Meloni

La posizione di Giorgia Meloni al quarto posto sottolinea l’importanza del suo ruolo in Italia e a livello europeo. Meloni, leader di un governo che affronta sfide complesse, ha dimostrato una notevole capacità di leadership. La sua influenza si estende anche alle decisioni politiche internazionali. Accanto a lei, un’altra figura italiana di rilievo nella classifica è Margherita Della Valle, amministratore delegato di Vodafone, che occupa il 49esimo posto.

Politica e industria: un mix di potere

La classifica di Forbes non si limita a includere leader politici. Infatti, il potere delle donne nel mondo del business sta crescendo notevolmente. Al vertice del settore manageriale si trova Julie Sweet di Accenture, seguita da altre figure di spicco come Mary Barra di General Motors e Jane Fraser di Citigroup. Queste donne non solo guidano aziende di successo, ma stanno anche plasmando il futuro dell’economia globale.

Innovazione e tecnologia

Particolare attenzione è riservata alle donne che operano nel settore della tecnologia e dell’innovazione. Figure come Ruth Porat di Nvidia e Amy Hood di Microsoft rappresentano il crescente potere femminile nei settori ad alta tecnologia. Con l’importanza sempre maggiore dell’intelligenza artificiale, è fondamentale evidenziare il ruolo di leader come Sarah Friar di OpenAI, che contribuiscono a definire il panorama tecnologico globale.

La cultura come strumento di influenza

Oltre alla politica e all’economia, la classifica di Forbes include anche icone della cultura e dell’intrattenimento. Donne come Taylor Swift, Oprah Winfrey e Beyoncé dimostrano costantemente il loro potere attraverso la musica e i media. Inoltre, la celebre imprenditrice Kim Kardashian entra nella lista grazie ai successi del suo brand Skims, evidenziando come la cultura pop possa influenzare le dinamiche economiche.

Un riconoscimento simbolico va anche alle donne del K-Pop, che si guadagnano un posto nella classifica con il progetto animato Delon Hunters di Netflix. Questo mette in luce l’impatto globale della cultura popolare e il crescente ruolo delle donne in tutti gli ambiti.

La classifica di Forbes per il 2025 celebra il potere delle donne in politica e negli affari. Essa sottolinea l’importanza della loro influenza nella cultura e nella tecnologia, segnando un passo significativo verso l’uguaglianza e il riconoscimento del loro contributo in ogni settore.