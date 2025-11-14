Franck Petitgas entra in Blackstone come Direttore Generale Senior per l’Europa

Blackstone ha comunicato una novità significativa nel suo team dirigenziale.

A partire da gennaio 2026, Franck Petitgas assumerà il ruolo di Senior Managing Director e Vice Chairman per l’Europa. Questa nomina è destinata a rafforzare ulteriormente le relazioni e le strategie della società nella regione, in un momento di crescente importanza per gli investimenti a livello europeo.

Franck Petitgas, un nome di spicco nel panorama finanziario internazionale, lavorerà a stretto contatto con i vertici di Blackstone per sviluppare iniziative strategiche e mantenere rapporti di alto livello con clienti e leader aziendali in Europa. La sua esperienza e il suo network consolidato saranno risorse preziose per affrontare le sfide del mercato europeo, sempre più dinamico e competitivo.

Il ruolo di Franck Petitgas in Blackstone

La nomina di Petitgas è stata accolta con entusiasmo da Stephen A. Schwarzman, cofondatore e CEO di Blackstone. Schwarzman ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Franck nella nostra squadra. La sua vasta esperienza nel settore finanziario e le sue relazioni consolidate in Europa arricchiranno il nostro impegno nella regione, mentre ci prepariamo a supportare la crescita di imprese e infrastrutture critiche.”

Le aspettative per il futuro

Con la sua entrata in Blackstone, Franck Petitgas ha sottolineato l’importanza della società nel panorama degli investimenti globali. “Credo che Blackstone rappresenti oggi una delle realtà più influenti nel mondo degli investimenti”, ha affermato. Il suo obiettivo sarà quello di contribuire a rispondere alle sfide più rilevanti per l’Europa, promuovendo la crescita e l’innovazione nel lungo termine.

La carriera di Franck Petitgas e il suo impatto nel settore

Prima di unirsi a Blackstone, Petitgas ha accumulato oltre 30 anni di esperienza in Morgan Stanley, dove ha ricoperto posizioni di rilievo, tra cui quella di co-responsabile del Global Investment Banking e membro dell’Operating Committee. La sua carriera in Morgan Stanley è culminata con il ruolo di Head of Morgan Stanley International, dimostrando la sua capacità di operare a livello globale.

Nel gennaio, dopo il suo ritiro, è stato nominato Chief Business Adviser dal Primo Ministro britannico Rishi Sunak, prima di entrare a far parte della House of Lords nel marzo. Queste esperienze lo hanno reso un esperto riconosciuto, in grado di offrire una prospettiva unica sulle dinamiche del mercato europeo.

Il potenziale di investimento in Europa

Blackstone vanta oltre 25 anni di presenza in Europa, con investimenti che superano i 350 miliardi di dollari nella regione. Le aree di intervento includono private equity, real estate, credito e infrastrutture. La società prevede di capitalizzare su opportunità di investimento che potrebbero superare i 500 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, sostenuta da trend come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, l’elettrificazione e la re-industrializzazione.

Le prospettive future per Blackstone in Europa appaiono quindi promettenti, e l’arrivo di Franck Petitgas rappresenta un passo significativo verso l’espansione e la realizzazione di progetti ambiziosi. Con la sua guida, la società mira a rafforzare il proprio impegno verso la creazione di valore a lungo termine e la sostenibilità degli investimenti.