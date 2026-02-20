Frode sulle esenzioni Imu a Cortina: trenta denunciati e mezzo milione recuperabile

Frode fiscale a Cortina d’Ampezzo: la scoperta

Un’operazione della Guardia di Finanza a Cortina d’Ampezzo ha smascherato un sistema di false residenze usato per ottenere l’esenzione Imu sulla cosiddetta “prima casa”.

Le verifiche hanno rivelato che decine di persone avevano dichiarato come abituale un’abitazione nel comune montano pur non vivendo davvero lì, sfruttando indirizzi fittizi per godere di vantaggi fiscali non dovuti.

Come sono andate le indagini

Gli accertamenti si sono basati su un mix di controllo documentale e riscontri sul territorio. I finanzieri hanno analizzato certificati anagrafici, contratti e bollette, incrociando i dati con i movimenti ufficiali e altre banche dati. In molti casi è emersa una discrepanza netta tra la residenza dichiarata e il domicilio effettivo: immobili indicati nelle pratiche risultavano pressoché o totalmente non abitati dagli interessati.

La portata dell’illecito

Dalle verifiche sono usciti trenta nominativi segnalati per aver beneficiato indebitamente dell’agevolazione fiscale. La ricostruzione fiscale attribuisce all’operazione una evasione stimata in circa 550 mila euro, calcolata su un imponibile complessivo intorno ai 50 milioni di euro. Si tratta di una cifra che il Comune potrà tentare di recuperare attraverso i normali strumenti di contestazione tributaria.

Strumenti investigativi utilizzati

Per dimostrare la fittiziità delle residenze gli investigatori hanno operato con controlli incrociati tra anagrafe comunale, utenze, movimenti bancari e altra documentazione ufficiale. Sono stati valutati i consumi energetici, le presenze effettive e le assenze prolungate comprovate da certificati o pratiche amministrative: tutti elementi che, messi assieme, hanno messo a fuoco la strategia evasiva.

Conseguenze amministrative e penali

Sul piano amministrativo il Comune può procedere al recupero delle somme non versate e applicare sanzioni commisurate alle violazioni contestate. Inoltre, qualora emergano dolo e artifici idonei a integrare il reato, gli elementi raccolti potrebbero alimentare profili di responsabilità penale per frode fiscale, con conseguenti procedimenti giudiziari.

Impatto sui conti comunali

Il recupero dei crediti attesi rafforza le entrate correnti dell’ente e può tradursi in maggiori risorse per servizi locali. Interventi analoghi in altri comuni hanno dimostrato che la regolarizzazione contribuisce a riequilibrare la pressione fiscale, tutelando chi rispetta le norme e ripristinando un equilibrio tra contribuenti.

Cosa cambia per il futuro

La Guardia di Finanza ha annunciato che i controlli proseguiranno e si intensificheranno, con focus particolare sulle dichiarazioni relative all’Imu. L’uso crescente di strumenti digitali e di sistemi di analisi dati permette di individuare anomalie più rapidamente, concentrando le attività dove i segnali di rischio sono più evidenti.

Un messaggio chiaro

La vicenda a Cortina segnala che le amministrazioni stanno rafforzando il contrasto alle pratiche elusive legate alla residenza anagrafica. Nei prossimi mesi sono attese ulteriori verifiche e, se del caso, nuove contestazioni: per i contribuenti significa che dichiarazioni e documentazione devono corrispondere alla realtà, mentre per l’ente comunale la priorità resta recuperare risorse sottratte al bilancio pubblico.