Esenzione IMU sulla seconda casa: requisiti e come richiederla

Il versamento del primo acconto dell’IMU è previsto per il 16 giugno, mentre il conguaglio dovrà essere saldato entro il 16 dicembre.

Il calcolo dell’acconto si basa sulle aliquote comunali deliberate per il 2026, se pubblicate, altrimenti si fa riferimento alle aliquote dello scorso anno. Per molti proprietari la domanda ricorrente rimane la stessa: la seconda casa è sempre soggetta al pagamento oppure esistono condizioni per l’esenzione o per una riduzione dell’importo?

La regola generale prevede che la seconda casa sia imponibile, ma il quadro normativo contempla diverse eccezioni, agevolazioni e sconti che dipendono tanto dalla natura dell’immobile quanto dalle scelte del singolo Comune. In questo articolo spieghiamo in modo chiaro le principali ipotesi di esenzione, le riduzioni possibili e quali prove documentali servono per avanzare la richiesta o per ottenere il beneficio previsto.

Chi paga e chi è escluso

Di norma l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale, fatta eccezione per le unità classificate come lusso. In termini catastali le categorie che caratterizzano le abitazioni principali escluse dal tributo comprendono le A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; mentre le categorie A/1, A/8 e A/9 (ville, abitazioni in ville e castelli o palazzi di pregio) rimangono soggette a imposizione. È quindi fondamentale valutare la categoria catastale dell’immobile prima di assumere che la residenza principale sia automaticamente esente.

Categorie catastali e impatto fiscale

Le distinzioni tra categorie catastali incidono direttamente sull’obbligo tributario: un’abitazione iscritta come A/1 manterrà l’assoggettamento all’IMU anche se dichiarata come residenza principale, mentre le unità classificate A/2-A/7 possono beneficiare dell’esenzione. Per chiarezza, si considera abitazione principale l’immobile in cui il contribuente e la sua famiglia hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per questioni complesse è consigliabile rivolgersi all’ufficio tributi del Comune o a un professionista per una verifica della destinazione catastale.

Esenzioni previste per legge

La normativa contempla esenzioni specifiche per particolari tipologie di immobili: rientrano tra queste gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri enti pubblici destinati a funzioni istituzionali; i fabbricati classificati nelle categorie E/1-E/9; gli immobili adibiti a usi culturali secondo le disposizioni vigenti; gli edifici destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le relative pertinenze; le proprietà della Santa Sede indicate nei trattati; infine, gli immobili appartenenti a Stati esteri o a organizzazioni internazionali quando l’esenzione è prevista da accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Vi sono altresì casi di esenzione per immobili non utilizzabili o occupati illegalmente quando vi siano denunce o procedimenti penali in corso.

Abitazione concessa in uso gratuito ai familiari

Un’ulteriore ipotesi di esclusione riguarda l’immobile concesso in uso gratuito a un familiare in linea retta: per ottenere il beneficio è necessario che il familiare risieda effettivamente e in modo continuativo nell’immobile e che venga presentata un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. La documentazione e i requisiti devono essere chiari e verificabili, poiché gli uffici fiscali possono richiedere riscontri sulla reale fruizione dell’immobile.

Riduzioni comunali e procedure pratiche

I Comuni hanno la facoltà di applicare esenzioni o riduzioni per situazioni particolari: ad esempio possono azzerare l’imposta per immobili inagibili a seguito di calamità, incendi, crolli o condizioni igienico-sanitarie pericolose, purché sia fornita una certificazione dello stato di inagibilità. Allo stesso modo i regolamenti comunali possono prevedere riduzioni per immobili non utilizzati o per seconde case affittate con canone concordato, per le quali la legge prevede una riduzione del 25% dell’imposta a condizione che il contratto sia assistito dalle associazioni di categoria o sia disponibile un’attestazione di conformità.

Per verificare se il proprio Comune ha deliberato agevolazioni specifiche è necessario consultare il portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove sono pubblicate le aliquote e le eventuali misure adottate. I Comuni inseriscono le proprie scelte entro il termine stabilito (ad esempio il 14 ottobre per le informazioni annuali): il contribuente che ritiene di rientrare in una delle ipotesi agevolative deve presentare la documentazione probatoria al Comune competente, come certificati di inagibilità, assenze di contratti di locazione o consumi energetici molto bassi. In caso di dubbi, il consiglio pratico è verificare il regolamento locale e conservare tutta la documentazione utile per eventuali controlli.