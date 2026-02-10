Go! Generazione in orbita: tre milioni di euro per i giovani pugliesi

La Regione Puglia ha lanciato un’importante iniziativa, intitolata Go! – Generazione in Orbita, destinata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Questo progetto, che prevede un investimento di tre milioni di euro, mira a stimolare la partecipazione attiva e la creatività dei ragazzi, offrendo loro la possibilità di sviluppare idee innovative attraverso un sostegno economico e formativo.

Dettagli dell’iniziativa

Il programma è stato presentato nella giornata di oggi presso il palazzo della presidenza regionale a Bari. L’assessore alle Politiche Giovanili, Cristian Casili, e il presidente della Regione, Antonio Decaro, hanno illustrato le modalità di partecipazione al progetto. I gruppi di giovani, composti da almeno cinque membri residenti in Puglia, potranno presentare le loro idee per progetti della durata da sei a dodici mesi. Ogni progetto potrà ricevere un contributo fino a 10.000 euro, che potrà aumentare in presenza di un mentore.

Tipologie di progetti ammessi

Le proposte possono spaziare da attività artistiche, come street art partecipata, a iniziative culturali, come la creazione di cammini narrativi e mappe interattive che valorizzino il patrimonio locale. Altri esempi includono la creazione di community radio e studi di podcast, strumenti ideali per promuovere l’espressione e la narrazione comunitaria.

Obiettivi e aspettative

Questa misura si inserisce in un percorso più ampio di sostegno ai giovani, avviato dalla Regione Puglia in anni recenti. L’assessore Casili ha sottolineato che l’obiettivo principale è quello di ridurre l’esodo giovanile, incentivando i ragazzi a rimanere nella loro terra e a contribuire attivamente allo sviluppo della comunità. Attraverso il dialogo con oltre 4.000 giovani, la Regione ha ascoltato le loro esigenze e ha progettato un’iniziativa che punta a scoprire e far emergere i talenti locali.

Il ruolo del mentore

Ogni gruppo selezionato potrà contare sull’assistenza di un mentore, figura fondamentale che non solo guiderà il team nella realizzazione del progetto, ma che offrirà anche supporto e consigli pratici. Questo approccio mira a favorire un ambiente di collaborazione e apprendimento, dove le idee possono prendere forma attraverso il lavoro di squadra.

Modalità di partecipazione

Per candidarsi, i gruppi dovranno presentare le loro proposte utilizzando una piattaforma online dedicata. Le finestre per la presentazione delle domande sono state fissate dal 16 marzo al 17 aprile e dal 12 ottobre al 13 novembre . La valutazione delle proposte avverrà in base all’ordine di arrivo, rendendo così il processo di partecipazione accessibile e diretto.

In conclusione, il progetto Go! – Generazione in Orbita rappresenta un’importante opportunità per i giovani pugliesi, incoraggiando l’innovazione e la creatività e offrendo loro le risorse necessarie per trasformare le proprie idee in realtà. La Regione Puglia dimostra così di credere nel potenziale delle nuove generazioni, promuovendo un futuro di crescita e sviluppo per il territorio.