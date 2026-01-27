Guida ai corsi di laurea in economia all’Università di Roma

L’Università di Roma offre una vasta gamma di corsi di laurea nell’areaeconomica, pensati per soddisfare le esigenze degli studenti e del mercato del lavoro.
Con programmi che spaziano dallabusiness administrationa corsi più specializzati come quelli ineconomia e finanza, le opzioni sono molteplici e adattabili a diversi interessi e ambizioni professionali.
Laurea triennale: una base solida
I corsi di laurea triennale rappresentano il primo passo verso una carriera nel settore economico. Tra le offerte, troviamo:
- Business Administration & Economics
- Economia e Finanza (CLEF)
- Economia e Management (CLEM)
- Global Governance
Questi programmi sono progettati per fornire agli studenti le competenze fondamentali necessarie per affrontare le sfide del mondo moderno, combinando teoria e pratica in modo efficace.
Business Administration & Economics
Il corso diBusiness Administration & Economicsoffre una panoramica completa delle dinamiche aziendali e delle teorie economiche. Gli studenti acquisiranno competenze pratiche che possono essere applicate in vari ambiti professionali, dalla gestione aziendale alla consulenza economica.
Laurea magistrale: specializzazione e opportunità avanzate
Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente le proprie conoscenze e competenze, l’Università di Roma propone diversi corsi di laurea magistrale, tra cui:
- Business Administration
- Economia dei mercati e degli intermediari finanziari (CLEMIF)
- Economia e management
- Economics
- European economy and business law
- Finance and banking
Queste lauree magistrali offrono un alto livello di specializzazione e sono progettate per preparare gli studenti a ruoli di responsabilità nel panorama lavorativo globale.
Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Il corso diEconomia dei mercati e degli intermediari finanziarisi concentra sull’analisi dei mercati finanziari e sui meccanismi che ne regolano il funzionamento. Gli studenti impareranno a interpretare i dati economici e a prendere decisioni informate in un contesto complesso e in continua evoluzione.
Procedure di immatricolazione
Per iscriversi ai corsi di laurea, è fondamentale seguire le procedure diimmatricolazionedelineate dall’Università. Gli studenti possono consultare le informazioni dettagliate sui requisiti di accesso, sulle modalità di iscrizione e sui test di ingresso direttamente sul sito ufficiale.
Per il prossimo anno accademico, l’Università ha già pubblicato gli avvisi relativi alle immatricolazioni, che rimangono in continua evoluzione. È importante rimanere aggiornati e seguire le scadenze per assicurarsi un posto nei corsi desiderati.
Con un’offerta formativa ricca e diversificata, gli studenti possono acquisire le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide future nel mondo del lavoro.