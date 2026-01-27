Guida ai corsi di laurea in economia all’Università di Roma

L’Università di Roma offre una vasta gamma di corsi di laurea nell’areaeconomica, pensati per soddisfare le esigenze degli studenti e del mercato del lavoro.

Con programmi che spaziano dallabusiness administrationa corsi più specializzati come quelli ineconomia e finanza, le opzioni sono molteplici e adattabili a diversi interessi e ambizioni professionali.

Laurea triennale: una base solida

I corsi di laurea triennale rappresentano il primo passo verso una carriera nel settore economico. Tra le offerte, troviamo:

Business Administration & Economics

Economia e Finanza (CLEF)

Economia e Management (CLEM)

Global Governance

Questi programmi sono progettati per fornire agli studenti le competenze fondamentali necessarie per affrontare le sfide del mondo moderno, combinando teoria e pratica in modo efficace.

Business Administration & Economics

Il corso diBusiness Administration & Economicsoffre una panoramica completa delle dinamiche aziendali e delle teorie economiche. Gli studenti acquisiranno competenze pratiche che possono essere applicate in vari ambiti professionali, dalla gestione aziendale alla consulenza economica.

Laurea magistrale: specializzazione e opportunità avanzate

Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente le proprie conoscenze e competenze, l’Università di Roma propone diversi corsi di laurea magistrale, tra cui:

Business Administration

Economia dei mercati e degli intermediari finanziari (CLEMIF)

Economia e management

Economics

European economy and business law

Finance and banking

Queste lauree magistrali offrono un alto livello di specializzazione e sono progettate per preparare gli studenti a ruoli di responsabilità nel panorama lavorativo globale.

Economia dei mercati e degli intermediari finanziari

Il corso diEconomia dei mercati e degli intermediari finanziarisi concentra sull’analisi dei mercati finanziari e sui meccanismi che ne regolano il funzionamento. Gli studenti impareranno a interpretare i dati economici e a prendere decisioni informate in un contesto complesso e in continua evoluzione.

Procedure di immatricolazione

Per iscriversi ai corsi di laurea, è fondamentale seguire le procedure diimmatricolazionedelineate dall’Università. Gli studenti possono consultare le informazioni dettagliate sui requisiti di accesso, sulle modalità di iscrizione e sui test di ingresso direttamente sul sito ufficiale.

Per il prossimo anno accademico, l’Università ha già pubblicato gli avvisi relativi alle immatricolazioni, che rimangono in continua evoluzione. È importante rimanere aggiornati e seguire le scadenze per assicurarsi un posto nei corsi desiderati.

Con un’offerta formativa ricca e diversificata, gli studenti possono acquisire le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide future nel mondo del lavoro.