Guida all’Orientamento Universitario: Come Scegliere il Tuo Percorso a Roma Tre

Entrare nel mondo universitario rappresenta una fase cruciale nella vita di ogni studente.

Per facilitare questo passaggio, l’Università degli Studi Roma Tre ha attivato una serie di iniziative volte a guidare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso accademico più adatto. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Orientamento, vengono organizzati eventi sia in presenza che online, offrendo un’opportunità unica di interazione tra studenti, docenti e genitori.

Eventi di orientamento e Open Day

La prima grande opportunità di orientamento è rappresentata dalle Giornate di Vita Universitaria. Questi eventi consentono agli studenti delle scuole secondarie di conoscere da vicino l’offerta formativa dell’università. Durante queste giornate, è possibile partecipare a presentazioni dei vari corsi di laurea triennale e magistrale, oltre a ricevere informazioni dettagliate sui servizi offerti dall’ateneo.

Open Day: un’occasione da non perdere

L’Università Roma Tre partecipa attivamente all’Open Day, un evento annuale dedicato alla presentazione dell’intera offerta didattica. Questo appuntamento consente ai futuri studenti di esplorare le diverse aree di studio e i programmi disponibili. La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un momento fondamentale per raccogliere informazioni utili e chiarire dubbi relativi ai percorsi formativi.

Supporto alla scelta del percorso formativo

Un aspetto cruciale dell’orientamento è il supporto diretto fornito dai tutor. Questi professionisti assistono gli studenti nell’orientamento tra le varie opzioni di studio, offrendo consigli personalizzati basati sulle esigenze e le aspirazioni di ciascuno. La loro esperienza si rivela un valore aggiunto per coloro che si affacciano per la prima volta al mondo universitario.

Punti di accoglienza e orientamento

Il Sportello Didattico rappresenta un’iniziativa mirata a fornire accoglienza e orientamento agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale. Questo servizio si dedica a offrire assistenza pratica in merito a immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e abbreviazioni di corso, assicurando un supporto concreto nelle fasi di accesso e permanenza all’università.

Offerta formativa a Roma Tre

Roma Tre propone un’ampia selezione di corsi di laurea, tra cui quelli in Economia e gestione aziendale (L-18) e Economia aziendale (LM-77). I programmi di laurea magistrale si focalizzano su ambiti come Finanza e impresa (LM-16, LM-77) e Economia e gestione della trasformazione digitale (LM-56, LM-77), sviluppati grazie alla collaborazione tra diversi dipartimenti. Gli studenti possono inoltre seguire corsi minor, come quello in Basi di economia e gestione aziendale, per arricchire ulteriormente il proprio curriculum.

L’Università degli Studi Roma Tre si distingue per un impegno costante nel fornire un percorso di orientamento completo e diversificato. Questo permette agli studenti di esplorare e scegliere consapevolmente il proprio futuro accademico. Attraverso incontri, tutoraggio e un’ampia offerta didattica, il passaggio dall’istruzione secondaria all’istruzione superiore diventa un’esperienza supportata e arricchente, contribuendo così a formare professionisti preparati e consapevoli del proprio ruolo nel mercato del lavoro.