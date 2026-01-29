Guida Completa al Calendario delle Lezioni e degli Eventi Scolastici

La pianificazione delle attività scolastiche è fondamentale per il corretto svolgimento dell’anno accademico.

Gli studenti sono invitati a consultare il calendario didattico per informazioni dettagliate riguardo a lezioni, esami e eventi organizzati dalla scuola.

Importanza del calendario didattico

Il calendario didattico è uno strumento essenziale, poiché fornisce le date specifiche di inizio e fine delle lezioni, oltre agli intervalli dedicati agli appelli e alle sessioni di laurea. Queste informazioni consentono agli studenti di organizzarsi al meglio durante l’anno accademico.

Accesso alle informazioni

Per accedere a tutte le attività della scuola, è possibile visitare il calendario generale. È importante che gli studenti iscritti ai corsi di Amministrazione Aziendale, Business Administration e Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale seguano le indicazioni specifiche del sito del proprio corso di studio.

Attività del percorso di eccellenza in matematica

Per l’anno accademico 2026/2027, il percorso di eccellenza del corso di laurea in matematica offre una serie di attività didattiche disponibili sulla piattaforma di e-learning del Dipartimento di Matematica. Gli studenti possono accedere a materiali e risorse utili per il loro percorso di studio.

Dettagli delle attività passate

Nell’anno accademico 2026/2027, come negli anni precedenti, il percorso di eccellenza ha previsto un programma ricco di contenuti. Ad esempio, nel 2018/2019, gli studenti hanno partecipato a moduli sul modello matematico e sull’algebra, con sessioni strutturate in incontri di due ore ciascuno. Questi moduli sono stati progettati per preparare gli studenti a sfide accademiche più elevate.

Procedura di iscrizione e comunicazioni

Per le iscrizioni ai corsi singoli e le richieste di informazioni, è fondamentale seguire le procedure indicate. Gli studenti devono utilizzare esclusivamente la propria email istituzionale per inoltrare qualsiasi tipo di richiesta. Questo sistema garantisce una gestione più efficace delle comunicazioni.

Rimanere aggiornati

È consigliabile controllare frequentemente il calendario esami, poiché le date possono subire modifiche. Essere sempre informati consente agli studenti di pianificare il proprio studio e di evitare sorprese durante l’anno accademico.