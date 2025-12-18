Guida Completa al Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici: Opportunità e Prospettive di Carriera

Il corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici (EGST) fornisce una preparazione completa nel campo dell’economia aziendale.

Gli studenti acquisiscono competenze fondamentali per gestire e sviluppare attività nel settore turistico. Questo percorso è parte della Classe L-18 delle scienze dell’economia e della gestione aziendale e ha una durata di tre anni, con il conseguimento di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Struttura del corso di laurea

Per conseguire il titolo, gli studenti devono affrontare un curriculum che include 18 esami obbligatori, una prova di idoneità in Lingua inglese (livello B1) e la possibilità di selezionare esami o seminari a scelta. Inoltre, è previsto un tirocinio formativo che consente di applicare le competenze acquisite in contesti reali, sia in aziende pubbliche che private.

Opportunità pratiche

Nel corso del triennio, i partecipanti hanno l’opportunità di effettuare visite didattiche e viaggi di istruzione presso imprese turistiche. Questo aspetto risulta fondamentale per comprendere il funzionamento del settore. Tali esperienze pratiche arricchiscono ulteriormente il percorso formativo, fornendo un contatto diretto con il mondo del lavoro.

Competenze e sbocchi professionali

Il corso prepara gli studenti a gestire piccole imprese turistiche e a ricoprire ruoli gestionali in aziende di maggiore dimensione. Le aree di competenza includono marketing, finanza, contabilità, programmazione e gestione del personale. Gli sbocchi professionali sono molteplici e spaziano dalle agenzie di viaggio ai servizi di consulenza nel campo del web marketing e revenue management.

Formazione continua

I laureati hanno la possibilità di proseguire gli studi iscrivendosi a corsi di laurea magistrale, come il Management del Turismo e della Sostenibilità. Questi corsi formano professionisti specializzati nell’analisi e nello sviluppo del settore turistico, con un focus sulla sostenibilità.

Requisiti di accesso e preparazione iniziale

Per accedere al corso, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente. Gli studenti devono superare una prova di verifica delle conoscenze iniziali, che comprende valutazioni in logica, matematica e comprensione del testo in italiano. In caso di esito negativo, è previsto un programma di recupero per colmare eventuali lacune.

È richiesta una conoscenza della lingua inglese di livello A2, verificabile tramite un test di posizionamento organizzato dall’università. Tali requisiti assicurano che gli studenti siano adeguatamente preparati ad affrontare il percorso di studi.

Un percorso in evoluzione

Il programma di studi in Economia e Gestione dei Servizi Turistici ha subito diverse trasformazioni dal suo avvio nel 1996, evolvendosi da un diploma universitario a un corso di laurea riconosciuto. L’ultima riforma nel 2017 ha integrato questo percorso all’interno del corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale, ampliando le opportunità di specializzazione e formazione.

Con accesso libero e un’offerta formativa ricca di esperienze pratiche e teoriche, il corso in Economia e Gestione dei Servizi Turistici rappresenta una scelta eccellente per chi desidera intraprendere una carriera nel dinamico mondo del turismo.