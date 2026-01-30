Guida Completa alla Selezione degli Atleti Finanzieri in Italia

Ogni anno, a partire dal 1° gennaio, viene avviata una procedura di selezione per reclutare nuovi allievi finanzieri atleti.
Questo processo è aperto a tutti i cittadini italiani che desiderano unire la carriera sportiva con quella nella Guardia di Finanza.
È fondamentale conoscere le scadenze per la presentazione delle domande, essenziali per partecipare alla selezione. Le istanze possono essere presentate fino al 30 giugno per la procedura ordinaria, mentre quelle inviate entro il 31 ottobre verranno considerate per eventuali procedure straordinarie.
Requisiti per la partecipazione
Per poter partecipare a questa selezione, i candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Oltre a questo requisito fondamentale, è necessario soddisfare altri criteri specifici legati sia alle capacità atletiche che all’età, che varia a seconda dello sport praticato.
Capacità atletiche richieste
Le capacità atletiche rappresentano un aspetto cruciale per la selezione. Apposite commissioni esamineranno le attitudini fisiche dei candidati, valutando se siano idonei a rappresentare la Guardia di Finanza in ambito sportivo. Questo passaggio è necessario per garantire che solo i migliori atleti possano unirsi all’organizzazione.
Posti disponibili e discipline sportive
Ogni anno, il numero di posti disponibili per le diverse discipline sportive viene stabilito dal Comandante Generale della Guardia di Finanza. Le discipline possono variare, e la selezione si basa sulla disponibilità di posti e sulle performance degli atleti.
Come presentare la domanda
Per compilare la domanda di arruolamento, è necessario seguire una serie di passaggi. Gli interessati possono consultare i dettagli specifici del concorso sul sito ufficiale della Guardia di Finanza, dove troveranno informazioni utili su come procedere nella compilazione e invio della domanda.
La selezione per finanzieri atleti rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico senza rinunciare alla propria passione sportiva. È essenziale verificare i requisiti e le scadenze per non perdere questa opportunità.