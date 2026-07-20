Guida completa alle scadenze fiscali di luglio 2026 per privati e aziende

Scadenze fiscali luglio 2026: guida completa per privati e aziende. Scopri quali sono i versamenti obbligatori e come evitarli con le maggiorazioni.

Il mese di luglio 2026 è particolarmente intenso per i contribuenti italiani, con diverse scadenze fiscali da rispettare. Tra queste, spiccano quelle del 16 e del 20 luglio, che coinvolgono sia privati che aziende. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio cosa è necessario sapere per essere in regola con il Fisco.

Le scadenze fiscali di luglio 2026 rappresentano un momento cruciale per molti contribuenti. È fondamentale conoscere i termini e le modalità di pagamento per evitare sanzioni e maggiorazioni. Vediamo insieme quali sono gli adempimenti principali e come affrontarli nel modo più efficiente possibile.

Le scadenze del 16 luglio 2026

Il 16 luglio 2026 è una data cruciale per numerosi versamenti fiscali. Tra questi, spiccano:

Seconda rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 per chi ha scelto la rateizzazione.

derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 per chi ha scelto la rateizzazione. Iva mensile per il mese di giugno 2026.

per il mese di giugno 2026. Quinta rata del saldo Iva 2026 per chi ha optato per il pagamento rateale.

per chi ha optato per il pagamento rateale. Ritenute fiscali operate nel mese di giugno 2026.

operate nel mese di giugno 2026. Contributi previdenziali per dipendenti e collaboratori.

per dipendenti e collaboratori. Ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve.

sui canoni di locazione breve. Split payment per enti pubblici e amministrazioni.

per enti pubblici e amministrazioni. Imposte sugli intrattenimenti per attività con carattere di continuità.

per attività con carattere di continuità. Ritenute su Oicr e premi di produttività.

e premi di produttività. Tobin Tax per operazioni finanziarie.

Questi versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, l’home banking o un intermediario abilitato. È importante verificare con attenzione i codici tributo e gli importi dovuti per evitare errori.

Le scadenze del 20 luglio 2026

Il 20 luglio 2026 è un’altra data importante per i contribuenti italiani. In particolare, riguarda:

Saldo delle imposte 2026 e primo acconto 2026 per imprese, professionisti e alcuni titolari di partita Iva.

e primo acconto 2026 per imprese, professionisti e alcuni titolari di partita Iva. Contribuenti in regime forfettario e in regime fiscale di vantaggio.

e in regime fiscale di vantaggio. Soci e partecipanti di società in trasparenza fiscale.

Questa proroga, introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, consente di effettuare i versamenti senza maggiorazioni. Tuttavia, è fondamentale verificare il proprio regime fiscale e la posizione dichiarativa per capire se si è inclusi nella proroga.

Le imposte che possono essere versate entro il 20 luglio includono:

Saldo Irpef 2026 .

. Saldo Ires 2026 .

. Saldo Irap 2026 .

. Primo acconto 2026 delle imposte dovute.

delle imposte dovute. Addizionali regionali e comunali Irpef .

. Cedolare secca .

. Imposta sostitutiva per contribuenti forfettari e del regime di vantaggio.

per contribuenti forfettari e del regime di vantaggio. Ivie e Ivafe .

. Altre imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione.

risultanti dalla dichiarazione. Saldo Iva annuale 2026 per chi ha scelto di differire il pagamento.

Anche in questo caso, il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, l’home banking o un intermediario abilitato.

Cosa succede dopo le scadenze

Chi non riesce a rispettare le scadenze del 16 e del 20 luglio può effettuare i versamenti entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse. Inoltre, è possibile scegliere il pagamento rateale, suddividendo il debito in più rate sulle quali maturano gli interessi stabiliti dalla normativa.

Prima di inviare il modello F24, è fondamentale verificare con attenzione il saldo dovuto, il primo acconto, gli eventuali crediti compensabili e la correttezza dei codici tributo. In caso di errore, si dovrà procedere a successive rettifiche.

Conoscere le scadenze fiscali di luglio 2026 e rispettarle è essenziale per evitare sanzioni e maggiorazioni. Utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o l’home banking può semplificare il processo di pagamento e garantire la correttezza dei versamenti.