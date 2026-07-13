Isee 2026: modifiche alle soglie e alle maggiorazioni per le famiglie

La legge di bilancio 2026 introduce importanti modifiche all'Isee, con nuove soglie per la prima casa e maggiorazioni per i nuclei familiari con figli. Scopri come queste novità influenzeranno i benefici fiscali e le agevolazioni.

La legge di bilancio 2026 introduce significative modifiche all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) con l’obiettivo di adeguare le soglie e le maggiorazioni per le famiglie. Queste novità riguardano principalmente i nuclei familiari con figli e coloro che possiedono una prima casa, con l’introduzione di nuove soglie e maggiorazioni che potrebbero influenzare l’accesso a vari benefici fiscali e agevolazioni.

L’Isee è uno strumento fondamentale per determinare l’accesso a numerosi benefici, tra cui l’Assegno unico di inclusione l’Assegno unico e universale per i figli a carico il bonus asilo nido e altre forme di supporto. Le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2026 mirano a rendere più equo e adeguato il calcolo dell’Isee, tenendo conto delle diverse situazioni economiche delle famiglie.

Nuove soglie per la prima casa

Una delle principali novità riguarda le soglie per l’inclusione dell’abitazione di proprietà nel calcolo dell’Isee. La legge di bilancio 2026 ha elevato il limite da 52.500 euro a 91.500 euro, e a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. Questa modifica è stata introdotta per tenere conto delle differenze di costo della vita tra le diverse aree del paese.

Inoltre, per ogni figlio convivente successivo al primo, è previsto un incremento di 2.500 euro al limite. Questa maggiorazione è stata introdotta per supportare le famiglie numerose e rendere più equo il calcolo dell’Isee. È importante sottolineare che, qualora il valore immobiliare superi il limite stabilito, nel computo rientra solo una quota pari a due terzi dell’importo eccedente.

Maggiorazioni per i nuclei familiari con figli

La legge di bilancio 2026 introduce anche modifiche alle maggiorazioni per i nuclei familiari con figli. Le nuove maggiorazioni sono state ridefinite come segue: 0,1 per i nuclei con due figli, 0,25 per quelli con tre figli, 0,40 per quelli con quattro figli e 0,55 per quelli con almeno cinque figli. Queste maggiorazioni sono state introdotte per tenere conto del maggiore carico economico che deriva dalla presenza di figli nel nucleo familiare.

Rispetto alla normativa vigente, la legge di bilancio 2026 introduce una maggiorazione specifica anche per i nuclei con due figli e incrementa le altre maggiorazioni di 0,5. Queste modifiche mirano a rendere più equo il calcolo dell’Isee e a supportare le famiglie con figli.

Criptovalute nel calcolo dell’Isee

Un’altra novità introdotta con la legge di bilancio 2026 riguarda l’inclusione delle criptovalute nel calcolo del patrimonio mobiliare. Un decreto ministeriale modificherà i parametri per includere anche le giacenze in valute o criptovalute, anche all’estero, e le rimesse in denaro all’estero attraverso sistemi di money transfer o invio di denaro contante non accompagnato. Questa modifica è stata introdotta per tenere conto dell’evoluzione del mercato finanziario e delle nuove forme di investimento.

Le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2026 rappresentano un passo importante verso un sistema più equo e adeguato per il calcolo dell’Isee. Queste novità potrebbero influenzare l’accesso a numerosi benefici fiscali e agevolazioni, rendendo più semplice per le famiglie ottenere il supporto di cui hanno bisogno.