Guida Completa per Ottenere il Bonus di Benvenuto di Crédit Agricole

Crédit Agricole presenta un’interessante opportunità per chi intende aprire un nuovo conto corrente online: un bonus di benvenuto di 50 euro.

Questa promozione è valida per coloro che aprono un conto entro il 31 dicembre e offre anche vantaggi aggiuntivi, come l’assenza di canoni e l’emissione gratuita della carta di debito Visa.

Dettagli della promozione



Il Welcome Bonus di Crédit Agricole fa parte di un’iniziativa più ampia, che prevede fino a 600 euro in buoni regalo Amazon. Per ottenere i primi 50 euro, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Inizialmente, occorre aprire un conto online utilizzando il codice promozionale VISA. Successivamente, è richiesta la carta di debito Visa e, entro 30 giorni dall’apertura del conto, è necessario effettuare almeno una transazione, anche di piccolo importo.



Opportunità di guadagno aggiuntivo

Oltre ai primi 50 euro, è possibile ottenere ulteriori 550 euro in buoni regalo Amazon. I successivi 50 euro possono essere guadagnati accreditando lo stipendio o la pensione su un nuovo conto. Inoltre, effettuando spese pari o superiori a 1.500 euro con la carta di debito Visa, si potranno ricevere ulteriori 100 euro.

Referenze e guadagni extra

Per raggiungere un totale di 600 euro in buoni Amazon, restano da guadagnare 400 euro. Questo importo può essere ottenuto invitando amici ad aprire un conto con Crédit Agricole: per ogni amico che si iscrive, si riceveranno 50 euro in buoni regalo, fino a un massimo di otto amici.

Vantaggi della carta di debito

La carta di debito Visa di Crédit Agricole è gratuita per i primi 24 mesi. Essa offre la possibilità di effettuare prelievi senza commissioni sia in Italia che all’estero. Inoltre, è possibile personalizzare i limiti di utilizzo giornalieri o mensili e, in caso di furto, è previsto il blocco immediato tramite l’app.

Aprire un conto online con Crédit Agricole consente di ricevere un bonus di benvenuto di 50 euro. Inoltre, offre numerosi vantaggi e opportunità per guadagnare ulteriori buoni regalo. Questa promozione rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera gestire le proprie finanze in modo vantaggioso.