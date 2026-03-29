Guida pratica ai regolamenti didattici e all’ammissione alla laurea

Nel contesto universitario le procedure e i documenti ufficiali definiscono il funzionamento dei corsi e i passaggi necessari per conseguire un titolo accademico.

Questo testo riunisce in modo operativo le indicazioni principali sui regolamenti didattici, le modalità per l’ammissione all’esame di laurea e le opportunità relative ai percorsi di specializzazione per il sostegno. L’obiettivo è offrire una panoramica pratica, con rimandi alle scadenze e ai riferimenti normativi citati nei documenti ufficiali.

Le informazioni qui raccolte si basano sui decreti, sui bandi e sugli aggiornamenti pubblicati dalle strutture competenti. Tra i riferimenti utili figurano l’approvazione degli estratti dei regolamenti nel CdD del 18/12/2026, gli aggiornamenti presenti nei portali didattici e i bandi relativi all’Anno Accademico 2026/2026 e 2026/2027. Per comodità d’uso vengono evidenziati i passi operativi, i requisiti formali e le tempistiche da rispettare per evitare esclusioni o ritardi.

Cosa contengono i regolamenti didattici

I regolamenti didattici disciplinano l’ordinamento del corso, la struttura del piano di studi, gli obiettivi formativi, le modalità di ammissione e di svolgimento degli esami, incluse le prove finali per il conseguimento dei titoli. Sono indicati estratti specifici per i vari percorsi: ad esempio sono disponibili documenti per il Corso di laurea triennale Economia e gestione aziendale L-18 per l’a.a. 2026/27 e per più corsi di laurea magistrale nelle classi LM-77 e LM-16 sia per il 2026/26 sia per il 2026/27, approvati e pubblicati come estratti nel Consiglio di Dipartimento. Questi testi definiscono anche le modalità di frequenza, l’articolazione dei percorsi e i criteri per l’accesso a specifiche attività formative.

Documentazione e aggiornamenti

Negli estratti approvati si trova l’elenco delle attività formative erogate nell’anno accademico corrente e le eventuali articolazioni del piano di studi. È buona pratica consultare regolarmente la sezione dedicata ai Regolamenti didattici sul portale del corso di studio per verificare aggiornamenti o integrazioni pubblicate dopo il CdD del 18/12/2026. Alcuni riferimenti amministrativi, come i contatti per l’orientamento o gli estratti d’archivio, sono indicati a corredo dei regolamenti per agevolare gli studenti nella pianificazione della carriera accademica.

Procedura per l’ammissione all’esame di laurea

Per essere ammessi alla discussione finale è necessario seguire alcuni passaggi obbligatori: innanzitutto, inoltrare attraverso l’area riservata la richiesta di assegnazione della tesi rispettando le scadenze e le modalità previste dal Regolamento didattico del proprio corso; quindi presentare online la domanda di conseguimento del titolo entro i termini stabiliti dai singoli dipartimenti. Tra i requisiti formali rientrano il versamento dei contributi dovuti, il completamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi, la compilazione del questionario Almalaurea e il caricamento dell’elaborato finale. La mancata ottemperanza a uno di questi adempimenti comporta la dichiarazione di rinuncia e l’impossibilità di partecipare alla sessione pianificata.

Norme particolari e vecchio ordinamento

Per gli studenti appartenenti ai corsi ante DM 509/1999 sono previste procedure dedicate: occorre compilare il modulo specifico di domanda V.O., allegare l’autocertificazione degli esami sostenuti e confermare via mail l’intenzione di laurearsi agli uffici competenti e al docente relatore. Anche in questo caso il pagamento del contributo per il rilascio del diploma è condizione necessaria. In caso di rinuncia è prevista la presentazione del modulo apposito e la possibilità di ripresentare domanda in sessioni successive mantenendo valido il pagamento già effettuato.

Percorsi di specializzazione per il sostegno

Sono stati emanati bandi di ammissione per i Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno dedicati a docenti con esperienza: i requisiti includono avere maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi otto. Il bando per l’Anno Accademico 2026/2026 è stato pubblicato in attuazione dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2026, n. 71 e del decreto ministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026, e riguarda tutti gli ordini di istruzione (primaria e secondaria).

Termini di iscrizione e posti

Le iscrizioni per i percorsi di sostegno sono state aperte dalle ore 15:00 del 17 marzo 2026 fino alle ore 18:00 del 25 marzo 2026. Il contingente autorizzato distribuisce i posti in modo specifico: 155 per la Scuola Primaria, 109 per la Scuola Secondaria di primo grado e 65 per la Scuola Secondaria di secondo grado. Per informazioni pratiche e chiarimenti è possibile consultare la pagina dedicata al bando o scrivere all’indirizzo di contatto indicato nel bando.

Note finali e risorse utili

Per dubbi operativi relativi a scadenze, caricamento documenti o errori nella procedura online è consigliabile aprire un ticket entro i termini stabiliti dal dipartimento di riferimento. Segreterie, uffici didattici e pagine ufficiali dell’ateneo forniscono moduli, elenchi e informazioni su norme specifiche, inclusi elenchi di professionisti accreditati per servizi collegati alla prova di laurea. Consultare i riferimenti ufficiali garantisce il rispetto delle tempistiche e la corretta conclusione del percorso di studio.