Hacker rubano 4.000 Bitcoin da Liquid Network: cosa cambia per il mondo crypto

Un gruppo di hacker ha rubato 4.000 Bitcoin, per un valore di 320 milioni di dollari, dalla rete Liquid Network. Scopri come è successo e cosa significa per il mondo delle criptovalute.

Il mondo delle criptovalute è stato scosso da un nuovo attacco informatico di grande portata. Questa volta, il bersaglio è stato Liquid Network una delle principali infrastrutture costruite sopra la blockchain di Bitcoin per accelerare i trasferimenti e tokenizzare asset finanziari. Gli hacker sono riusciti a sottrarre circa 4.000 Bitcoin, per un valore di 320 milioni di dollari, lasciando molti interrogativi sulla sicurezza degli asset digitali.

L’attacco ha colpito una riserva di Bitcoin custodita da Liquid Network, che funge da ponte tra la rete principale di Bitcoin e altre piattaforme finanziarie. Gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità nel sistema di custodia, trasferendo i fondi in un unico indirizzo controllato da loro. La società ha sospeso tutte le nuove transazioni e sta lavorando attivamente per risolvere il problema e ripristinare la normale attività della rete.

L’attacco e le sue implicazioni

Gli autori dell’attacco hanno lasciato un messaggio registrato direttamente sulla blockchain, definendosi white hat (hacker etici) e invitando gli operatori di Liquid Network a contattarli. Questo tipo di hacker solitamente scopre vulnerabilità e collabora con il proprietario del sistema per correggerla, spesso in cambio di una ricompensa. Tuttavia, in questo caso, la restituzione dei fondi non è ancora garantita.

L’attacco ha sollevato forti interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture costruite sopra la rete principale di Bitcoin. Liquid Network, sviluppata da Blockstream è una rete separata che offre transazioni più rapide e funzioni aggiuntive rispetto alla blockchain di Bitcoin. Tuttavia, come dimostrato da questo attacco, la sicurezza della rete principale non si trasferisce automaticamente a tutte le infrastrutture costruite sopra di essa.

Le conseguenze immediate

Le conseguenze più dirette riguardano i possessori di L-BTC i token digitali che rappresentano i Bitcoin depositati nella riserva di Liquid Network. Se i fondi non tornassero nella riserva, gran parte di quella promessa rimarrebbe priva della copertura prevista. Inoltre, l’attacco ha messo sotto pressione il modello di sicurezza di Liquid Network, rischiando di rallentarne l’adozione.

Nonostante l’entità dell’attacco, il prezzo di Bitcoin è rimasto sostanzialmente indifferente, scendendo di appena l’1%. Questo perché gli investitori sembrano avere interpretato l’incidente come una violazione di un’infrastruttura esterna, mentre il funzionamento della blockchain principale e la quantità massima di Bitcoin prevista dal protocollo non sono cambiati.

La differenza tra Bitcoin e Liquid Network

Per capire dove si è aperta la falla, è importante distinguere tra Bitcoin e Liquid Network. Bitcoin è la rete principale su cui vengono registrati i trasferimenti della criptovaluta. Liquid Network, invece, è una rete separata che funge da corsia laterale, permettendo agli utenti di spostare temporaneamente i propri Bitcoin per effettuare operazioni più rapide e accedere a funzioni aggiuntive.

Liquid Network permette anche di tokenizzare asset, creando rappresentazioni digitali di valute o strumenti finanziari e trasferendole sulla rete. Il meccanismo centrale sono i Liquid Bitcoin (L-BTC), che rappresentano i Bitcoin lasciati in custodia. Tuttavia, è proprio questa riserva ad essere stata colpita dall’attacco, con quasi 4.000 dei circa 4.200 Bitcoin depositati trasferiti verso un indirizzo controllato dagli autori dell’operazione.

La trattativa on-chain

La vicenda ha assunto una dimensione particolare dopo il primo messaggio degli autori. Blockstream ha accettato di comunicare attraverso la blockchain, inviando una piccolissima quantità di Bitcoin insieme a un testo. Le comunicazioni successive sono cifrate, ma ogni passaggio resta visibile a chiunque. Questo ha aperto la possibilità di una restituzione dei fondi, con la richiesta di correggere la vulnerabilità che attribuisce una certa credibilità all’ipotesi dei white hat.

La trattativa è condotta sotto gli occhi del mondo, con messaggi che viaggiano sulla blockchain di Bitcoin e vengono rilanciati quasi in tempo reale su X, dove chiunque può seguirne l’evoluzione. Questo tipo di comunicazione aperta e trasparente è una caratteristica unica del mondo delle criptovalute, che può avere sia vantaggi che svantaggi.

Le conseguenze a lungo termine

L’attacco a Liquid Network ha messo in luce i rischi della complessità nelle infrastrutture finanziarie digitali. Ogni nuovo livello aggiunge funzioni e crea nuovi punti da proteggere. Una rete può avere fondamenta solide e presentare comunque vulnerabilità nei sistemi costruiti sopra di esse.

Inoltre, l’incidente ha sollevato interrogativi sull’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca di vulnerabilità. I nuovi modelli possono analizzare enormi quantità di codice e accelerare la ricerca degli errori, ma possono anche consentire agli attaccanti di individuarli più rapidamente. Non esistono prove pubbliche che un modello di intelligenza artificiale sia stato utilizzato nel caso Liquid, ma le capacità raggiunte da questi sistemi rendono plausibile un aumento della velocità degli attacchi informatici in generale.

Bitcoin rappresenta un honeypot, un bersaglio particolarmente attraente, perché una vulnerabilità può produrre un guadagno economico immediato. La stessa capacità di analisi può essere rivolta contro i sistemi delle aziende o delle amministrazioni pubbliche, dove il valore si trova nei dati o nella possibilità di bloccare un servizio, e la ricompensa può arrivare attraverso un riscatto o lo spionaggio.