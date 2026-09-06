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6 Settembre 2026

Stablecoin, e-money e depositi tokenizzati: cosa cambia davvero

Capire la differenza tra stablecoin, e-money e depositi tokenizzati aiuta a scegliere strumenti più adatti per pagamenti, rendimento e controllo del rischio.

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Stablecoin, e-money e depositi tokenizzati: cosa cambia davvero

Stablecoine-money e depositi tokenizzati indicano tre famiglie di strumenti digitali che rappresentano, con meccaniche diverse, un valore espresso in moneta. In termini semplici, le stablecoin mirano a mantenere un ancoraggio di prezzo, l’e-money rappresenta moneta elettronica emessa da un soggetto autorizzato, mentre i depositi tokenizzati sono passività bancarie trasformate in token su infrastrutture digitali. Comprendere come funzionano e come gestiscono i rischi consente di valutare con criterio pagamenti, rendimento e tutela patrimoniale.

La distinzione non è solo tecnica: incide su fruibilità dei pagamenti, accesso a rendimenti o interessi, e qualità delle garanzie legali in caso di insolvenze. Questo articolo chiarisce i principi chiave, confronta i modelli di emissione, esamina il rischio controparte e offre una mappa dei principali rischi regolatori per chi investe o utilizza questi strumenti in modo professionale.

Che cosa sono: natura giuridica e meccanica di base

Le stablecoin sono token progettati per mantenere un valore stabile, tipicamente ancorato a una valuta legale. Possono essere supportate da riserve in contanti e titoli a breve termine (fiat-backed), collateral crittografico o algoritmi che gestiscono l’offerta. L’e-money rappresenta un credito esigibile verso l’emittente, soggetto a regole di salvaguardia dei fondi del cliente. I depositi tokenizzati sono depositi bancari trasposti su registro digitale: il token è un riflesso della passività della banca verso il depositante. La natura legale sottostante determina tutele, priorità nei rimborsi e modalità operative.

Pagamenti: interoperabilità, finalità e costi

Per i pagamenti, la differenza emerge su tre assi: interoperabilitàfinalità e costi. Le stablecoin circolano su reti pubbliche o permissioned e offrono regolamento rapido e programmabile, ma la finalità economico-legale dipende dall’affidabilità dell’emittente e dall’accesso alle riserve. L’e-money privilegia circuiti con ruoli chiaramente definiti, con rimborsabilità a vista e regole di salvaguardia note; i pagamenti possono essere efficienti in ecosistemi chiusi o integrati con carte e wallet. I depositi tokenizzati puntano al regolamento on-chain con la robustezza di un conto bancario, favorendo pagamenti all’ingrosso, gestione del cash aziendale e atomic settlement con asset tokenizzati.

Rendimento: chi incassa gli interessi sulle riserve

Il tema del rendimento ruota attorno a chi beneficia degli interessi generati dalle attività di copertura. Nelle stablecoin fiat-backed, gli interessi dei titoli a breve o della liquidità detenuta in strumenti sicuri possono essere trattenuti dall’emittente o, in alcuni modelli, condivisi con gli utenti tramite meccanismi espliciti; nei modelli algoritmici non basati su riserve tradizionali, il profilo di rendimento è di natura diversa e più complesso. Nell’e-money per prassi regolamentare, i fondi del cliente sono salvaguardati ma gli interessi sulle riserve spesso non vengono riconosciuti al detentore finale. Nei depositi tokenizzati il rendimento segue le logiche del conto bancario sottostante: può esserci interesse contrattuale, variabile per tipologia di deposito e rapporto con la banca.

Rischio controparte: che cosa si rischia, davvero

Il rischio controparte dipende dall’identità dell’emittente, dalla qualità delle riserve e dalle regole di segregazione. Una stablecoin ben collateralizzata con attività liquide e a basso rischio riduce l’esposizione, ma restano punti chiave: trasparenza degli attivi, accesso ai custodi, priorità di rimborso e gestione dello stress di mercato. Nell’e-money la protezione si basa su requisiti di salvaguardia e su limiti all’uso dei fondi dei clienti; il detentore è un creditore con diritti chiari alla restituzione. Nei depositi tokenizzati il rischio coincide con quello bancario: capitale, liquidità e regimi di garanzia dei depositi dove applicabili; la tokenizzazione non elimina il rischio emittente, ma lo rende più programmabile nelle sue funzioni operative.

Modelli di emissione: mappa essenziale

I modelli ricadono in alcune categorie ricorrenti: stablecoin fiat-backed con riserve in contante e titoli a breve presso istituzioni finanziarie; stablecoin sovracollateralizzate con asset crittografici volatili ma coperture conservative; stablecoin algoritmiche basate su meccanismi di incentivo e controllo dell’offerta; e-money tokenizzata emessa da istituti di moneta elettronica con regole di rimborso a vista; depositi tokenizzati direttamente emessi da banche, spesso su reti permissioned per usi istituzionali. Ogni modello riflette scelte su governance custodia delle riserve, controlli interni e diritti di rimborso, con impatti immediati su pagamenti, rendimento e rischio.

Rischi regolatori per investitori e utenti

I rischi regolatori riguardano classificazione legale, obblighi di trasparenza e regole di custodia. Le stablecoin possono essere soggette a requisiti su qualità e concentrazione delle riserve, audit periodici e condizioni di rimborso; variazioni delle regole possono incidere sul modello di business e sulla disponibilità dei token in certi mercati. L’e-money comporta adempimenti su salvaguardia fondi e antiriciclaggio, con possibili limiti alle attività ammissibili a copertura. Per i depositi tokenizzati i profili chiave sono la conformità bancaria, la resilienza operativa e la compatibilità tra registro distribuito e registri contabili tradizionali, inclusa la gestione di insolvenze e blocchi giudiziari.

Come valutare uno strumento: checklist pratica

Una valutazione rigorosa può partire da una semplice checklist: 1) Natura legale del token e diritti di rimborso; 2) Qualità delle riserve liquidità, duration, concentrazione dei custodi; 3) Segregazione e separazione patrimoniale; 4) Trasparenza frequenza e qualità dei report; 5) Governance e poteri di blocco/blacklist; 6) Interoperabilità tra reti e rischi di ponte; 7) Costi di emissione, riscatto e trasferimento; 8) Rendimento chi incassa gli interessi delle riserve e su quali basi contrattuali; 9) Conformità AML/KYC e impatti sull’accesso; 10) Scenario di stress tempi e priorità di rimborso in caso di shock.

Eccezioni, casi d’uso e compromessi

Esistono eccezioni che ribaltano aspettative diffuse. Alcune stablecoin condividono parte del rendimento con gli utenti, ma vincolano la fruizione a determinate piattaforme o condizioni. Alcune forme di e-money abilitano pagamenti a basso costo in ecosistemi chiusi, sacrificando l’interoperabilità. I depositi tokenizzati offrono regolamento on-chain con strumenti di controllo robusti, ma possono risultare meno accessibili al pubblico retail. In pratica, ogni strumento massimizza una combinazione di finalità dei pagamenti rendimento potenziale e sicurezza giuridica: raramente eccelle in tutte e tre le dimensioni senza compromessi.

Scegliere tra stablecoin, e-money e depositi tokenizzati significa allineare scopo d’uso, tolleranza al rischio e aspettative di rendimento. Chi privilegia la programmabilità dei pagamenti guarderà all’efficienza on-chain chi cerca tutele legali nette valuterà i diritti di rimborso e la segregazione, chi mira al rendimento analizzerà con cura la destinazione degli interessi sulle riserve. La bussola resta la qualità dell’emittente e la trasparenza del modello: solo così la forma digitale della moneta conserva sostanza economica.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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