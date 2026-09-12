Phishing mirato: come un hacker ha sfruttato una falla in Brevo per colpire gli utenti di criptovalute

Un attacco informatico ha compromesso la piattaforma di email marketing Brevo, permettendo a un hacker di accedere a 138 account clienti e di lanciare campagne di phishing mirate contro utenti di criptovalute.

In un episodio che ha scosso il mondo delle criptovalute un hacker è riuscito a violare la piattaforma di email marketing Brevo utilizzandola per lanciare attacchi di phishing mirati contro gli iscritti alle newsletter di alcune società del settore. L’incidente, avvenuto il 10 settembre 2026, ha messo in luce le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e l’importanza della sicurezza informatica.

La vulnerabilità di Brevo e l’accesso non autorizzato

Brevo, un fornitore di servizi di email marketing utilizzato da numerose società di criptovalute, ha rivelato che un hacker ha sfruttato una falla nell’autenticazione a due fattori SAML per ottenere l’accesso a 138 account clienti. Di questi, sei sono stati utilizzati per inviare email di phishing ai contatti memorizzati, mentre per 43 account i contatti sono stati esportati. I restanti 93 account non hanno mostrato attività significative.

Le aziende colpite e le email di phishing

Tra le aziende colpite dall’attacco ci sono TrezorCoinTracking e BitBox che hanno confermato di aver ricevuto email di phishing da clienti iscritti alle loro newsletter. Trezor, nota per i suoi portafogli hardware che memorizzano le chiavi private delle criptovalute offline, ha avvertito i suoi circa 347.000 iscritti di un incidente di sicurezza presso un fornitore terzo.

Le email di phishing inviate ai clienti di Trezor avevano come oggetto “Avviso di sicurezza critico: identificato un bug di entropia in STM32” e contenevano un link che invitava i destinatari a scaricare un’app e inserire il backup del loro portafoglio. L’email, apparentemente urgente, affermava che una vulnerabilità critica a livello hardware nei microcontrollori STM32 utilizzati nei dispositivi Trezor poteva esporre i semi a una rottura con forza bruta.

CoinTracking, d’altra parte, ha ricevuto email con l’oggetto “Avviso di violazione dei dati: si prega di aggiornare le chiavi API il prima possibile“, che contenevano anch’esse un link dannoso. Poiché le email provenivano da domini aziendali legittimi e sembravano convincenti, alcuni destinatari potrebbero essere caduti nella trappola.

Come proteggersi dal phishing

Riconoscere un’email di phishing può essere difficile, soprattutto quando proviene da un dominio aziendale legittimo e sembra convincente. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da tenere a mente per proteggersi:

Verifica sempre le informazioni sul sito web o sull’app ufficiale dell’azienda prima di agire.

Non installare app tramite link presenti in email non richieste, indipendentemente dall’urgenza del messaggio.

Non inserire mai la tua frase di recupero in nessun altro luogo se non sul tuo dispositivo fisico.

Le aziende affidabili non richiederanno mai frasi di recupero, chiavi API o dati di accesso tramite email.

Utilizza strumenti come Malwarebytes Scam Guard per verificare se un messaggio potrebbe essere una truffa.

Cosa fare se hai seguito il link

Se hai inserito il backup del tuo portafoglio in qualsiasi forma, Trezor consiglia di trasferire i fondi in un nuovo portafoglio. Se hai cliccato su un link in un’email simile proveniente da un altro fornitore, contatta direttamente l’azienda per ricevere assistenza. Ricorda sempre di controllare prima di cliccare.

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