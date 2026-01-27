I migliori spaghetti da supermercato: la guida di Altroconsumo per una scelta vincente

La tradizione culinaria italiana è indissolubilmente legata agli spaghetti, un piatto che ogni giorno viene servito sulle tavole di milioni di famiglie.

Tuttavia, resta da chiedersi quanto si possa fidare della pasta acquistata nei supermercati. Per chiarire questo dubbio, l’associazione Altroconsumo ha esaminato venti diverse marche di spaghetti, effettuando test sia in laboratorio che attraverso assaggi condotti da consumatori.

Risultati incoraggianti dal test di Altroconsumo

La valutazione finale ha rivelato un quadro generale positivo, con un netto miglioramento rispetto agli anni passati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Le analisi hanno evidenziato che i migliori spaghetti del test sono stati Alce Nero Spaghettoni, La Molisana Spaghetti n.15 ed Esselunga Spaghetti n.3. Questi prodotti si distinguono non solo per la loro qualità, ma anche per il loro prezzo accessibile, un aspetto cruciale in tempi di rincari.

I migliori spaghetti del test

Il primo posto nella classifica è stato conquistato dagli Alce Nero Spaghettoni, che hanno ottenuto punteggi eccellenti sia nelle analisi di laboratorio che nelle prove di assaggio. Al secondo posto si colloca La Molisana Spaghetti n.15, nota per la sua qualità e sicurezza. Infine, Esselunga Spaghetti n.3 si è posizionata terza, offrendo un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Micotossine e sicurezza alimentare

Un aspetto fondamentale per la salute dei consumatori è la presenza di micotossine, contaminanti naturali che possono colpire il grano. Tra queste, il DON (deossinivalenolo) è la micotossina più frequentemente riscontrata nella pasta. I risultati del test hanno evidenziato una riduzione significativa della quantità media di DON, scesa da 59 a 32 µg/kg, quasi dimezzandosi rispetto all’analisi precedente. Questo miglioramento rappresenta un passo importante per la salute, in particolare per i bambini, che sono più vulnerabili.

Altri contaminanti sotto controllo

Le analisi condotte non hanno evidenziato tracce significative di pesticidi in quasi tutti i campioni testati. Solo un prodotto ha mostrato la presenza di glifosato in quantità minime, considerate non rischiose per la salute. Inoltre, sono state riscontrate tracce di piperonil butossido, un coadiuvante di alcuni fitofarmaci, a livelli considerati trascurabili. I risultati del filth test hanno rivelato anche una presenza limitata di impurità, confermando l’ottimo standard di qualità generale.

Il giudizio dei consumatori

Oltre ai risultati di laboratorio, Altroconsumo ha svolto un’indagine sul gusto dei vari spaghetti, organizzando una prova di assaggio con un gruppo di consumatori. Le valutazioni hanno riguardato aspetti come aspetto, aroma, consistenza e sapore. I risultati sono stati incoraggianti: circa la metà dei prodotti ha ricevuto punteggi molto positivi, mentre gli altri si sono comunque posizionati su livelli accettabili, dimostrando una buona varietà nel mercato.

Il test di Altroconsumo si configura quindi come una guida preziosa per chi desidera portare in tavola spaghetti di qualità, sicuri e convenienti. Con prezzi competitivi e un miglioramento delle caratteristiche di sicurezza, oggi è possibile gustare un piatto di spaghetti senza compromettere la salute e il portafoglio.