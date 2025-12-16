Il Nasdaq propone il trading continuo 24 ore su 24: ecco cosa cambia

Il Nasdaq, una delle borse valori più influenti al mondo, si appresta a introdurre un cambiamento significativo nel panorama finanziario.

Secondo fonti recenti, la borsa americana presenterà lunedì alla Securities and Exchange Commission (SEC) una proposta per consentire il trading continuo delle azioni. Questa iniziativa potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui gli investitori operano sul mercato.

Un passo verso il trading senza interruzioni

La richiesta di consentire il trading 24 ore su 24 è motivata da un crescente interesse da parte degli investitori. Negli ultimi anni, la domanda di negoziazione continua è aumentata notevolmente, spingendo le autorità di regolamentazione a rivedere le normative esistenti. Investitori da tutto il mondo cercano opportunità di investimento in azioni statunitensi, che rappresentano quasi il 66% del valore di mercato globale delle società quotate, secondo i dati forniti dal Nasdaq.

Il contesto di mercato attuale

Nel presente, le partecipazioni estere in azioni statunitensi hanno superato i 17.000 miliardi di dollari, evidenziando l’attrattiva del mercato americano. Con l’intento di massimizzare questa opportunità, il Nasdaq ha avviato discussioni ufficiali con i regolatori a marzo, puntando a implementare questa novità entro il 2026.

Le altre borse seguono l’esempio

Oltre al Nasdaq, anche altre importanti borse, come la New York Stock Exchange e la Cboe Global Markets, hanno espresso il desiderio di adottare un sistema di trading senza interruzioni. Questo trend di globalizzazione del mercato è evidente e riflette un cambiamento significativo nel modo in cui le borse si stanno adattando alle esigenze degli investitori moderni.

Il commento degli esperti

Chuck Mack, vicepresidente senior del Nasdaq, ha affermato che questa tendenza è in atto da tempo e ha evidenziato come i mercati statunitensi stiano diventando sempre più internazionali. Questo cambiamento è considerato un’opportunità per attrarre una clientela globale e per rispondere a una domanda che non conosce confini.

Implicazioni per gli investitori

Con l’introduzione del trading continuo, gli investitori avranno la possibilità di operare in qualsiasi momento, eliminando le limitazioni temporali che caratterizzano attualmente il mercato. Questa evoluzione non solo facilita il trading, ma offre anche l’opportunità di reagire rapidamente agli eventi globali, migliorando la strategia di investimento. Il trading 24 ore su 24 potrebbe anche portare a una maggiore liquidità e a una riduzione degli spread di prezzo, rendendo il mercato più efficiente.

Un futuro promettente

Se questa proposta dovesse essere approvata, il Nasdaq rappresenterebbe un punto di riferimento nel mondo del trading. Si aprirebbe così una nuova era per gli investitori, con la possibilità di negoziare azioni a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questo cambiamento potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone investono, amplificando le opportunità e riducendo le frustrazioni legate ai diversi fusi orari.

Il Nasdaq sta adottando misure decisive per rimanere competitivo in un mercato in continua evoluzione. L’introduzione del trading senza interruzioni è solo l’ultima innovazione di una serie di iniziative pensate per soddisfare la crescente domanda globale di trading e per rendere il mercato più accessibile a tutti gli investitori.