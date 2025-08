Impatto dei dazi commerciali sul Pil italiano fino al 2026

Secondo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, l’Italia potrebbe trovarsi di fronte a una contrazione del 0,5% del PIL entro il 2026.

E tutto questo a causa dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti. Ma cosa significa realmente per noi? Questo avviene in un contesto di trattative tra Washington e Bruxelles, che prevedono un livello di dazi del 15%. In risposta a questa situazione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto ai ministri competenti di elaborare proiezioni sui potenziali danni economici. Come si sta preparando il governo a fronteggiare questa sfida?

Le misure in discussione

Tra le opzioni al vaglio del governo, spicca l’idea di attendere tre mesi per analizzare gli effetti delle nuove misure sui bilanci delle imprese più vulnerabili. Al termine di questo periodo, si deciderà quale tipo di supporto fornire. Una proposta interessante è quella di introdurre un credito d’imposta pari al 100% dei costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese esportatrici a causa dei dazi e della svalutazione del dollaro. Gianluca Timpone, tributarista, ha sottolineato l’importanza di questa misura.

Il credito d’imposta sarebbe concepito per compensare i maggiori costi dei beni colpiti dai dazi, riducendo così l’impatto negativo sul settore produttivo italiano. Ma c’è di più: Timpone suggerisce che con un investimento annuale di circa 3,8 miliardi di euro, lo Stato potrebbe prevenire la fuoriuscita di circa 20 miliardi dal sistema economico. Non è sorprendente pensare a quanto possa influire questo intervento?

Requisiti per le imprese

Ma come funzionerebbe concretamente questo credito d’imposta? La proposta prevede alcuni criteri specifici. Potrebbe essere destinata solo alle imprese che registrano un fatturato di esportazione verso gli Stati Uniti non inferiore al 10% del totale. Inoltre, queste aziende dovranno dimostrare una riduzione dei propri margini commerciali a causa dei dazi o della svalutazione del dollaro, fornendo tracciabilità delle operazioni doganali e valutarie. Si tratta di requisiti chiari, ma sufficienti a garantire un aiuto concreto?

Il calcolo del credito d’imposta avverrà annualmente, utilizzando i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dalla Banca d’Italia. Questi enti forniranno informazioni sui dazi medi e sul tasso di cambio. Per non gravare eccessivamente sul bilancio pubblico, il credito potrà essere distribuito su più esercizi fiscali, da 3 a 5 anni. Tuttavia, è importante notare che le imprese dovranno continuare a versare Irpef e contributi previdenziali, garantendo così il mantenimento del gettito fiscale. Una scelta saggia, non credi?

Prospettive future

Il credito d’imposta non sarà rimborsabile in denaro, ma potrà essere utilizzato esclusivamente per compensare imposte e contributi dovuti. Timpone evidenzia che investendo 3,8 miliardi di euro all’anno per cinque anni, il sistema produttivo potrebbe evitare una perdita annuale di circa 24 miliardi di euro in esportazioni. Un approccio che non solo salverebbe posti di lavoro, ma contribuirebbe anche a mantenere il gettito erariale proveniente da Irpef e contributi previdenziali. Chi non vorrebbe vedere un’Italia più forte e resiliente?

In sintesi, il risparmio netto per l’economia italiana supererebbe i 20 miliardi di euro all’anno, offrendo una soluzione sostenibile per affrontare le sfide economiche future. È un passo importante verso un futuro più stabile e prospero. E tu, come vedi queste misure? Saranno sufficienti per proteggere l’economia italiana?