Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

In quanto tempo posso prelevare i miei soldi dai fondi comuni di investimento?

I fondi comuni di investimento sono una delle attività più liquide, cioè è una delle più facili da convertire in contanti.

Per riscattare i fondi attraverso la modalità offline, il titolare dell’unità deve presentare un modulo di richiesta di rimborso firmato all’ufficio designato dell’AMC o del cancelliere. Il modulo richiede dettagli come il nome del titolare dell’unità, il numero del folio, il nome dello schema e il numero di unità da riscattare. I proventi del rimborso saranno accreditati sul conto bancario registrato del primo titolare dell’unità nominata.

I fondi comuni di investimento possono anche essere acquistati e riscattati sul sito web del fondo interessato. Devi semplicemente accedere alla pagina “Transazione online” del fondo comune desiderato e accedere utilizzando il tuo numero Folio e/o il PAN, selezionare lo schema del fondo comune e il numero di unità (o l’importo) che desideri riscattare e confermare la transazione.

Inoltre, registrar come CAMS (Computer Age Management Services Pvt. Ltd.), Karvy, ecc.

offrono la possibilità di riscattare il Fondo comune acquistato da diversi AMC. Puoi scaricare il modulo online o visitare l’ufficio più vicino. Si prega di notare che queste agenzie potrebbero non servire tutti gli AMC.