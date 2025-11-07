Incendio colpisce il centro di Roma, evacuate diverse strade

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nel cuore di Roma questa mattina, precisamente in via dei Fori Imperiali.

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 10:00 e sono subito intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto un edificio storico, creando situazioni di panico tra i residenti e i turisti.

Le autorità hanno disposto l’evacuazione di diverse strade e gli accessi sono stati chiusi per garantire la sicurezza pubblica. Al momento, non si segnalano feriti, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

I fatti

I vigili del fuoco hanno mobilitato diverse squadre per far fronte all’emergenza. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno reso difficile il lavoro dei soccorritori. Si prevedono interventi prolungati, con il rischio di dover evacuare ulteriori edifici nelle vicinanze.

Le conseguenze

L’incendio ha causato gravi disagi alla viabilità nella zona, con deviazioni e chiusure in atto. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a evitare la zona per facilitare le operazioni di emergenza.

Il sindaco di Roma ha annunciato che seguirà da vicino l’evoluzione della situazione e fornirà aggiornamenti a breve. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.