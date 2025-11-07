Incendio distrugge un’azienda agricola nel veronese

Un incendio ha colpito un’azienda agricola a Verona nella notte di ieri.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23:00, distruggendo rapidamente diversi edifici, compresi magazzini e attrezzature.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare l’incendio solo dopo diverse ore di lavoro. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni sono stimati in milioni di euro.

I fatti

Le cause del rogo sono ancora sconosciute. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, con un possibile corto circuito come sospetto.

Le conseguenze

La comunità locale è in stato di shock per l’accaduto. Molti cittadini hanno espresso solidarietà agli agricoltori colpiti, impegnandosi a fornire supporto.